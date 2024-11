GF, Helena vicino a Javier: Mariavittoria gelosa? Cos’ha detto

Helena Prestes e Javier Martinez sempre più vicini. Dopo aver ricevuto entrambi il “due di picche” da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i due gieffini sembrano aver trovato un’intesa speciale. Da giorni, infatti, si stanno lasciando andare ad abbracci e gesti affettuosi che lasciano pensare a qualcosa di più di un’amicizia. In realtà, fino alla settimana scorsa, il pallavolista argentino spendeva la maggior parte del tempo insieme a Mariavittoria Minghetti, tanto da far nascere una ship per la pseudio-coppia, i “Mavier“. Ma, con il ritorno di Tommaso dalla Spagna, gli equilibri sono nettamente cambiati, con la 31enne romana che avrebbe iniziato a nutrire qualche dubbio sulla sincerità di Javier.

Dopo la settimana passata nella Casa del Gran Hermano, Tommaso è tornato con le idee ben chiare, deciso a conoscere meglio Mariavittoria. Una svolta del tutto inaspettata per lei, convinta che l’idraulico avesse flirtato con la spagnola Maica durante la trasferta a Madrid. Tuttavia, il giovane toscano non solo è tornato più interessato a Mariavittoria, ma anche con una nuova consapevolezza sugli altri coinquilini. Ad esempio, ha detto a Lorenzo di stare attento ai “lupi” e ha svelato alla 31enne romana di aver saputo molte cose da fuori, violando così il regolamento e insinuandole dubbi sul suo amico Javier.

Tutto questo ha portato ad un repentino allontanamento tra Mariavittoria e Martinez, che si è invece legato a Helena. Sebbene l’argentino abbia sempre chiarito di non provate attrazione per l’influencer, negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato all’improvviso. I due, ormai, stanno diventando sempre più intimi, con un primo bacio che potrebbe scattare da un momento all’altro. “Stiamo creando una cosa bella”, ha detto Helena ieri sera, 14 novembre, parlando del loro rapporto.

Nel mezzo della serata, però, Yulia Bruschi ha cercato di mettere zizzania, dicendo all’orecchio di Helena che Mariavittoria sarebbe gelosa di lei. La brasiliana, non fidandosi di Yulia, è andata direttamente a parlare con Mariavittoria per chiarire la questione. Al che, la gieffina ha ovviamente negato tutto, spiegando di non essere assolutamente interessata a Javier, bensì di essere intenzionata a conoscere meglio Tommaso.

Ad ogni modo, diversi spettatori non credono a questa nuova storia tra Javier ed Helena, sostenendo che si tratti una mossa strategica per attirare l’attenzione dopo la fine del ‘quadrilatero’ con Shaila e Lorenzo. A questo punto, non resta che attendere per capire come si evolveranno queste dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello.