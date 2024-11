GF: Tommaso ‘scarica’ Maica, ma Mariavittoria si avvicina a Javier

Scambio di ‘coppie’ al Grande Fratello. Nella puntata di lunedì, 4 novembre, del reality, Tommaso ha lasciato la Casa per trascorrere alcuni giorni al Gran Hermano insieme a Maica. Quest’ultima, durante la sua permanenza al GF, ha mostrato un forte interesse per l’idraulico, motivo per il quale hanno deciso di riunirli. Tuttavia, Tommaso ha anche avviato un’amicizia speciale con Mariavittoria, che pare non fidarsi affatto del coinquilino. Durante questi giorni di separazione, le dinamiche tra di loro stanno cambiando, tanto che la 31enne romana è sempre più vicina a un altro concorrente, ovvero Javier Martinez.

Nella Casa del Gran Hermano, Tommaso ha preso le distanze sia da Mariavittoria che da Maica. Per quanto riguarda Mariavittoria, ha confessato di non sentirne la mancanza e di non voler intraprendere una vera e propria storia con lei. Allo stesso tempo, ha ammesso di non provare sentimenti profondi neanche per la spagnola, non escludendo però una conoscenza fuori dal reality. Maica non ha reagito molto bene a queste parole, dimostrando di essersi presa una bella cotta per l’idraulico toscano.

Totalmente diversa, invece, la reazione di Mariavittoria. Sebbene abbia ammesso di avere un’affinità con il toscano, allo stesso tempo è sicura di non potersi fidare di lui. Reduce anche da un’esperienza traumatica con l’ex fidanzato (che la tradì con la sua migliore amica), non vede in Tommaso una persona su cui fare affidamento e non si stupirebbe nel caso iniziasse a conoscere Maica. Al contrario, la giovane romana ha rivelato di provare fiducia nei confronti di Javier, dicendogli queste parole sotto le coperte:

Io non mi fido di Tommaso, su questa cosa ci sto ragionando. C’è gioco, affinità con lui, ma non riuscirei ad affidarmi a lui. Faccio fatica a fidarmi del genere umano, ho sfiducia nelle persone. Di te mi fido.

Ieri, 6 novembre, nel corso della serata, si sono lasciati andare ad abbracci e carezze durante un momento di gioco, mostrando un’intesa inaspettata. Persino i loro coinquilini sono rimasti sorpresi, insinuando che tra di loro possa nascere qualcosa di più di un’amicizia. “Non ci vedi fidanzati?”, ha scherzato Javier. “Ma che dici, zero. Siamo fratello e sorella, lo vedo come un figlio da crescere”, ha chiarito Mariavittoria. “Poi te lo fa vedere lui quello che cresce”, ha ribattuto Jessica Morlacchi.

Javier e Maria Vittoria sarebbero stati a a mani basse LA ship di questa edizione #grandefratello #mavier pic.twitter.com/TtJgahz8Et — sisonokevin (@si_sonokevin) November 7, 2024

Colei che pare aver notato maggiormente il feeling tra Mariavittoria e Javier sembra essere proprio Jessica, che ha preso da parte l’amica per dirle: “Ti dico una cosa, lui non ti staccava gli occhi di dosso. Lo fai stare bene, lo fai divertire, questo è un problema”. A questo punto, non resta che attendere la puntata del GF di lunedì, 11 novembre, per vedere il rientro di Tommaso in Italia e scoprire come reagirà di fronte a queste immagini inediti di Mariavittoria con Javier.