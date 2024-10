GF, Maria Vittoria crisi mistica post Maica: Tommaso rattoppa

Il giorno dopo la puntata dentro la Casa del Grande Fratello si respirano emozioni contrastanti. È così che funziona ed è così da sempre; la diretta condotta da Alfonso Signorini crea dinamiche come se piovesse e smuove gli animi, talvolta alzando qualche rancore, aprendo qualche ferita e facendo emergere anche un po’ di pensieri confusi.

Questo e molto altro è successo nella puntata di lunedì 28 ottobre di cui tanto si è parlato e di cui ancora oggi, specialmente tra quelle quattro mura, se ne continua a parlare. Mettendo un attimo da parte la parentesi infuocata Lorenzo-Shaila-Javier-Helena, forse molte persone non si sono accorte di un altro grande blocco. Si tratta di Tommaso e Maria Vittoria, con una Maica tornata a Madrid ma perfettamente in grado di fare gorgogliare stomaco e un po’ di sana bile.

In puntata Alfonso ha fatto sentire le dichiarazioni della modella spagnola nei confronti di Tommy e questo, oggettivamente lusingato ma anche in oggettivo imbarazzo, se n’è uscito con un: “Ci rivedremo fuori!“. Avete notato lo sguardo di Maria Vittoria durante questo frame? Tra lo spiazzato e il menefreghista, ma senza quella battuta pronta a cui invece eravamo abituati. Che cosa, tra tutte quelle parole, non le è piaciuto? Lo ha detto lei stessa e lo ha fatto parlandone prima con Jessica, poi con il diretto interessato, dal quale oggi ha preso un minimo di distanze per “riflettere”.

Effettivamente nervosa e in modalità riflessione, Maria Vittoria ha espresso il suo disagio provato in puntata e di come ieri, per la prima volta, si sia sentita “inibita” dalla situazione. Una sensazione strana, che acceso in lei una specie di campanello d’allarme: “Non mi piace sentirmi così, soprattutto quando si tratta di seconde e/o terze persone”.

Maria Vittoria in difficoltà: tra lei e Tommaso c’è attrazione, ma anche paura

Le parole di Maica nei confronti di Tommaso sono state spiazzanti e di certo hanno stupito lui in primis, ma anche la dottoressa di medicina estetica. Un colpo di fulmine, succede, ma forse Mavi non si aspettava una reazione così e no, non stiamo parlando di quella di Maica. Nel parlare con Tommaso nella sera del 29 ottobre (canale 55 sempre acceso!), Maria Vittoria ha espresso chiaramente il suo imbarazzo e la sua grande difficoltà nel trovarsi, volente o nolente, in mezzo a questo frullatore di emozioni. “Significa che sto cominciando davvero a tenerci“, ha ammesso al giovane idraulico di Prato, ottenendo reciprocità da quest’ultimo. “Non mi piace che mi allontani così”, ha ribadito lui, sottolineando che sì, tra loro due c’è attrazione fisica, ma c’è chiaramente anche altro, anche se vissuto poco a poco.

Un po’ nervosa, un po’ tra i suoi pensieri e le mille domande che attraversano la sua mente, Maria Vittoria vorrebbe tornare a essere la solita di sempre: battute sempre pronte, leggerezza e carisma. “Devi imparare a non dare così peso alle clip che fanno vedere“, suggerisce Tommaso; “Lo so, ma che ci posso fà?”, risponde lei, chiaramente infastidita da se stessa per come ha reagito ieri sera in diretta.

Non ci sono errori in realtà, perché controllare le emozioni può essere davvero complicato, ma queste emozioni, forse, sono il segnale di qualcosa di più grande. Una presa di coscienza? Una conferma in più o una spinta per viversi le cose senza pensarci troppo? Maica sarà stata anche solo 48 ore dentro la casa, ma ha lasciato segni e smosso subbugli interiori.