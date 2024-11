GF: Lorenzo ‘premiato’, Helena flop, Luzzi dà qualcosa a Javier

Nella 14esima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di mettere su un confronto tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato in studio. Prima di arrivare a questo momento, il pallavolista argentino ha avuto modo di confrontarsi nella Mistery Room con Helena Prestes. Nel frattempo, il conduttore ha chiesto a Lorenzo di raggiungerlo in studio. Nella Mistery, Javier ha eliminato tutte le speranze di coloro che sperano di vederlo insieme a Helena. Infatti, stasera ha rivelato di non voler andare oltre l’amicizia e l’ha fatto in modo deciso.

Dallo studio, Beatrice Luzzi ha confessato di non vedere chimica tra Helena e Javier, che di recente hanno trascorso una notte bollente. Ma il commento dell’opinionista rispecchia ciò che pensa il pubblico. Cesara Buonamici, invece, ha tentato di invogliare i due ad andare oltre l’amicizia. Helena non riesce proprio a crearsi la sua love story nella Casa e anche stasera si ritrova con un buco nell’acqua. Chiuso questo breve confronto, Javier ha dovuto raggiungere lo studio. Qui è avvenuto il confronto. Molti telespettatori sono ancora indignati per il mancato provvedimento nei confronti di Spolverato, più volte richiesto sul web per via dei suoi spiacevoli e aggressivi atteggiamenti.

Al contrario, dopo il rimprovero degli autori e di Signorini, ecco che Lorenzo continua a stare al centro dell’attenzione. I telespettatori si chiedono perché si continui a dare spazio a una persona di cui a gran voce moltissime persone hanno chiesto la squalifica e che rappresenta una persona da cui non bisognerebbe prendere esempio, in certe situazioni. Il GF, invece, sembra premiare Lorenzo, probabilmente perché in quella Casa è uno dei pochi di questa edizione a creare dinamiche per intrattenere il pubblico amante dei reality.

Spolverato è un gieffino che divide e questo genera interesse. “Io non mi sono mai espresso in maniera così cattiva. Io ho sempre detto la verità, parla e dici cosa pensi. L’unica cosa che ti chiedo è di non iniziare con i preamboli, vai al punto”, ha affermato Javier dando inizio al confronto in studio. Martinez, inoltre, ha accusato il coinquilino di avergli tolto il saluto. Durante il confronto, Spolverato ha assunto il ruolo di provocatore e intervistatore. Fa una serie di domande a Javier su Shaila Gatta. Signorini si è reso conto che non stava uscendo nulla di concreto da questo confronto. Così ha chiesto direttamente a Javier cosa pensa di Lorenzo.

“Non me ne frega niente di te. Lo vuoi capire? Non mi va di avere un rapporto con te, sarebbe forzato”, ha tuonato Martinez furioso. Intanto, la maggior parte dei telespettatori si schiera dalla parte di Javier. “Non me ne frega niente di te, per questo non ti nomino”, ha affermato ancora furioso il pallavolista argentino. Intanto, Spolverato ha accusato Javier di aver giocato con Helena, a cui si sarebbe avvicinato di più quando il padre, con una sorpresa, gli ha consigliato di guardare nella sua direzione.

Beatrice Luzzi ha ammesso che si sarebbe aspettata più furia da parte di Javier, visto che la delusione ricevuta da Shaila vede protagonista proprio Lorenzo. Martinez, però, oggi crede che non ci sia motivo per lui di arrabbiarsi. Ma Luzzi non si è fermata e ha sottolineato che avrebbe dovuto approfittare di questo confronto. “Capito che ti voglio dire?”, ha concluso Beatrice, lasciando così un consiglio a Javier: deve tirare fuori le unghie con Lorenzo.