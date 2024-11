GF, Jessica ama Calvani: Signorini propone il poliamore! È caos

Stranamente Alfonso Signorini dà inizio alla puntata del Grande Fratello di sabato 23 novembre 2024 con Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Tra i due concorrenti è nato, in silenzio, un rapporto particolare e speciale. Sebbene lui sia impegnato sentimentalmente, la cantante romana sembra essersi presa una bella cotta, di quelle non programmate e inaspettate. Con Ultimo in sottofondo, Signorini manda in onda una clip romantica in cui Jessica ammette di avere un segreto, in confessionale.

Nella scorsa puntata, la Morlacchi è apparsa seriamente sconvolta dall’eliminazione di Calvani, che poi si è rivelata falsa, in quanto è stato eletto preferito dal pubblico. Le lacrime di Jessica hanno colpito molti e in particolare Signorini. Quest’ultimo ha compreso che la sua reazione rappresentava i suoi reali sentimenti. Stasera la Morlacchi rivela la verità:

“Penso sia una cosa che succede spesso. È un amore impossibile, in primis perché so quanto lui sia innamorato di Alessandro. Perdonami Alessandro, ma non ci posso fare niente. È una cosa solo mia, ho permesso al mio cuore di sognare. Sono emozioni a cui non voglio rinunciare, anche perché non sto facendo del male a nessuno”

Signorini fa notare stasera al GF di aver notato che Calvani sente un trasporto nei confronti di Jessica. Quest’ultima spiega che semplicemente l’attore la veda come “una sorellina e una persona di cui potersi fidare”. La Morlacchi è convinta che se da parte di lui ci fosse stato altro sarebbe già accaduto qualcosa. “Quello che penso io è diverso da quello che pensa lui. Mi dà bacini come se fossi un peluche”, afferma la cantante romana. Signorini fa notare che Luca è bisessuale. Ma lei precisa che il gieffino è davvero innamorato del suo compagno.

Il pubblico non sta reagendo bene di fronte a questo primo blocco della puntata. C’è chi sostiene la loro bella amicizia e continuerà a farlo, ma allo stesso tempo non riesce ad apprezzare questo momento. In particolare, molti telespettatori trovano tutto questo irrispettoso nei confronti del compagno di Luca. Non solo, a detta di tanti, Signorini potrebbe illudere Jessica con le sue segnalazioni su Luca, come se stesse cercando di creare questa inaspettata coppia. Il dettaglio che fa sorridere è che proprio la scorsa settimana l’attore ha ricevuto una bellissima sorpresa da Alessandro. Certo, va anche considerato che si trova nella Casa più spiata d’Italia ed è compito di Alfonso riportare quanto accade, anche in situazioni scomode.

Intanto, tocca a Calvani dire la sua sul loro rapporto. Il gieffino ammette di avere “un amore grande” che gli permette “di vedere oltre”. Crede, inoltre, che la bolla in cui si trovano possa portare a fraintendere i propri sentimenti. Signorini punta sull’amore impossibile, come tematica legata a questi due concorrenti. Calvani anticipa che farà conoscere la Morlacchi ad Alessandro. Alfonso propone all’attore un’eventuale vita tutti e tre insieme. “Alessandro non è così moderno”, ironizza Luca.

“Vorrei smentire il fatto ‘peluche’. Jessica è molto sensuale. L’ho vista sfidale ed era la più sexy di tutte. Lo sei, quando vuoi”, dichiara Beatrice Luzzi dallo studio. A smuovere le carte ci pensa Enzo Paolo Turchi, il quale dice di aver visto “amore vero” soprattutto da parte di Calvani.