GF 13° puntata: nominati, Luca batte Lorenzo, Luzzi smuove Helena

Alfonso Signorini ha deciso di dare inizio alla 13esima puntata del Grande Fratello con il triangolo amoroso che vede protagonisti Federica Petagna, Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice. Inizialmente il conduttore ha permesso ai tre di avere dei confronti, dai quali è uscito fuori che lei si è riavvicinata inaspettatamente all’ex fidanzato. Il padrone di casa ha rimandato l’ingresso di Antonio Fico, cugino di Titty (anche lei ex volto di Temptation Island), che fuori ha avuto una frequentazione con Federica.

La puntata è andata avanti con un confronto tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, il quale è stato demolito da Jessica Morlacchi. Durante la pubblicità, Tommaso Franchi si è scagliato contro il primo, accusandolo di essere un giocatore. L’idraulico si è decisamente svegliato dopo la breve esperienza vissuta al Gran Hermano in Spagna. Anche Signorini e i telespettatori hanno notato questo. Ed ecco che stasera Tommaso interviene su Calvani:

“Noto che si avvicina a certe persone per un motivo. No, con Jessica ha un bel rapporto. Tante dinamiche nella Casa… ha cercato di fare piccole cose che mi fanno storcere il naso. Magari ora la dico grossa e mi dispiace. Il fatto che lui ha detto che Lorenzo ha perso i suoi punti di riferimento… con me ha fatto una cosa… ha cercato un avvicinamento scrivendo una lettera, con una canzone”

Secondo Calvani, Franchi ha deciso di trasformare un gesto carino e apparentemente insignificante in qualcosa di negativo. Dopo di che, Signorini ha dedicato un blocco a Yulia Bruschi e Luca Giglioli, i quali zitti zitti si stanno avvicinando sempre di più. Per la gieffina è arrivata anche una graditissima sorpresa: ha potuto riabbracciare sua mamma.

GF: Alfonso vs Antonio, Luca Calvani rivede il suo compagno

Ovviamente, non poteva mancare il blocco dedicato alla storia di Lorenzo e Shaila Gatta. Spolverato ha accusato Helena Prestes di avvicinarsi all’ex Velina, con cui si è riappacificata, per ostacolare la loro relazione. La modella brasiliana ha smentito e ha dichiarato di provare antipatia nei confronti di Lorenzo, convinta che sia un grande giocatore. Intanto, Helena ha ribadito di aver perso fiducia in Shaila, per come si è comportata con Javier Martinez.

Dopo di che, è arrivato il momento di far entrare nella Casa, per qualche minuto, Antonio Fico, colui che dice di aver avuto una frequentazione con Federica Petagna fuori. Lui è stato protagonista di uno scontro durissimo con Alfonso D’Apice, che ha regalato uno show napoletano.

Signorini ha poi deciso di dedicare un blocco a Luca Calvani, il quale ha avuto modo di parlare anche della sua relazione con Alessandro. Quest’ultimo gli ha inviato un video messaggio per sostenerlo. Nel rivederlo sullo schermo, Calvani non ha trattenuto le lacrime, tra gli applausi dei presenti in studio. Prima di scoprire il risultato del televoto, Signorini ha permesso a Lorenzo di aprirsi con Shaila Gatta.

“Sei bellissima. Ci siamo detti tantissime cose, io ci credo davvero. Ti voglio portare fuori da qui e vivere un’esperienza con te. Se tutto questo ha portato a vivere tutte queste cose con te, va bene. Tu continuerai a fare il tuo meraviglioso percorso”

L’ex Velina ha dichiarato che aspetterà Spolverato se quest’ultimo dovesse uscire.

Grande Fratello: Calvani batte Lorenzo, il consiglio di Luzzi per Helena

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. Inizialmente, Signorini ha fatto credere che Luca fosse l’eliminato della puntata. Invece, l’attore è Calvani è risultato preferito con il 51% dei voti ((Lorenzo 39%, Amanda 6%, Federica 4%)! Jessica Morlacchi non ha trattenuto le lacrime. “Che regalo è stata Jessica”, ha dichiarato Calvani commosso, osservando tutto fuori dalla Casa. Ed ecco che Signorini gli ha svelato la verità, ovvero che è il preferito per il pubblico! Così, Luca è riuscito a battere Lorenzo.

Per il rientro nella Casa, Alfonso ha dato la possibilità a Calvani di scegliere come fare. L’attore ha chiesto di far restare solo Jessica nel salotto. A questo punto, Calvani è rientrato trionfante. A questo punto, sono iniziate le nomination. L’immune scelto dagli stessi concorrenti è stato Javier. Cesara Buonamici ha dato l’immunità a Federica, mentre Luzzi a Helena. “Ti sei data tanto da fare nell’ultimo periodo, ma ti auguro di sfruttare questa settimana per riposarti un po’ e trovare un po’ di autonomia. Pensa un pochino a te e meno al gioco”, così Beatrice consiglia alla Prestes di iniziare a fare un percorso tutto suo, non più legato a Lorenzo o a qualcun altro. In questo modo, l’opinionista ha cercato di aprire gli occhi della modella brasiliana.

GF 13esima puntata nomination: chi è finito al televoto

Al televoto sono finiti Clayton, Lorenzo, Alfonso, Amanda e Jessica.