Grande Fratello anticipazioni: entrano in Casa Karina e Delia Duran

Grande Fratello anticipazioni lunedì 15 aprile 2019: confronto per Delia Duran e Karina Cascella

Si preannuncia scoppiettante la seconda puntata del Grande Fratello 16, in onda su Canale 5 lunedì 15 aprile 2019. Al centro della serata ci saranno due confronti importanti, che animeranno la Casa di Cinecittà. Da un lato Mila Suarez, che incontrerà Delia Duran, la nuova fidanzata dell’ex Alex Belli. La gieffina ha più volte accusato Delia, di professione ballerina e attrice, e questa volta le due potranno avere un confronto diretto. Lo stesso che Cristian Imparato avrà con Karina Cascella, dopo che l’ha definita “una corn…..a napoletana” proprio al GF16. I due si sono scontrati già a Domenica Live e sicuramente animeranno il reality show di Barbara d’Urso con battibecchi e ripicche.

Francesca e Fabrizia De André nuove concorrenti del GF

Nella seconda puntata del Grande Fratello 2019 entreranno poi due nuovi concorrenti: le sorelle Francesca e Fabrizia De André, nipoti del grande Fabrizio. Le due gareggeranno come concorrente unico ma non potranno parlare del padre Cristiano De André con il quale non hanno da anni un buon rapporto. Il musicista, a poche ore dall’ingresso di Francesca e Fabrizia nella Casa più spiata d’Italia, ha inviato alle figlie una diffida. Altro ingresso importante quello di Alberico Lemme, che non sarà concorrente bensì un ospite speciale con una missione segreta.

Grande Fratello 16: chi sarà eliminato tra Audrey e Erica?

Domani, inoltre, scopriremo l’esito del televoto: chi tra Audrey e Erica dovrà abbandonare il gioco? Nel corso della prima settimana entrambe si sono messe al centro dell’attenzione: la prima per via della sua liason con Marco Borriello e per i recenti problemi di bulimia; la seconda per i suoi gusti personali, che comprendono uomini e donne.