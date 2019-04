Audrey del Grande Fratello vuole riconquistare Borriello: il gossip

Audrey Chabloz vuole riconquistare Marco Borriello dopo il Grande Fratello

Audrey Chabloz, la nuova concorrente del Grande Fratello, non ha ancora dimenticato Marco Borriello. A spifferarlo Roger Garth a Pomeriggio 5. L’opinionista di Barbara d’Urso ha confermato la liason che c’è stata nell’estate 2018 tra la gieffina e il calciatore e ha rivelato che Audrey continua a pensare allo sportivo. “Prima di entrare nella Casa Audrey ha detto ad un’amica che spera di riconquistare l’amore di Borriello con la popolarità acquisita grazie al programma”, ha spiegato Roger in diretta tv. Sarà vero? Al momento la modella non ha mai parlato di questo flirt: lo farà nelle prossime settimane? Forse sì o forse no visto che la 25enne è già in nomination con un’altra ragazza, Erica Piamonte.

Audrey Chabloz ha conosciuto Marco Borriello a Ibiza

Audrey Chabloz e Marco Borriello hanno avuto una breve relazione nell’estate 2018. I due si sono conosciuti a Ibiza, isola cara ad entrambi. La concorrente del Grande Fratello, originaria della Valle d’Aosta, si è trasferita alle Baleari per lavoro: qui la giovane è impegnata come modella e hostess. Anche Borriello possiede da tempo una villa a Ibiza: sull’isola il napoletano ha pure giocato nella squadra del posto prima di ritirarsi definitivamente dal mondo del calcio.

Audrey Chabloz al Grande Fratello da single

Audrey Chabloz continuerà a pensare a Borriello pure al Grande Fratello oppure capitolerà tra le braccia di qualche affascinante gieffino? Chi vivrà, vedrà!