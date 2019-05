Grande Fratello anticipazioni, la verità di Ivana Icardi su Gianmarco e Valentina

Ivana Icardi incontrerà Gianmarco Onestini e Valentina Vignali stasera al Grande Fratello: le anticipazioni

Ghiottissime anticipazioni sulla puntata di stasera del Grande Fratello che avrà come protagonista tra gli altri Ivana Icardi. Per tutta la settimana non si è fatto altro che parlare del suo rapporto con Gianmarco Onestini e di quello che è accaduto nella Casa, soprattutto dopo le dichiarazioni di Valentina Vignali, e oggi finalmente sapremo la verità. Ciò che ha detto Valentina sul chiacchieratissimo bacio all’orecchio è vero o non è vero? Tra Ivana e Gianmarco stava nascendo qualcosa oppure era solo amicizia? La Icardi in realtà ha già chiarito tutto la scorsa settimana ma pare che dopo gli ultimi pettegolezzi voglia rientrare nella Casa e che sia più agguerrita che mai.

L’annuncio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

“Ivana – queste le parole di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 – mi ha fatto capire che Gianmarco Onestini è ancora nella sua testa, per cui ha deciso di entrare nella casa e di parlarci”. Non sappiamo bene di cosa parlerà Ivana e cosa dirà al fratello di Luca Onestini: siamo convinti però che ne vedremo delle belle perché la sorella di Mauro Icardi non è una che le manda a dire, e il fatto che avrà un confronto con la Vignali, anche lei schietta e tutt’altro che diplomatica, non ci fa pensare a niente di buono (come non ci fa pensare a niente di buono un’altra situazione che vede coinvolta proprio l’ex di Stefano Laudoni…). Scartiamo sin da subito l’ipotesi di una dichiarazione d’amore di Ivana a Gianmarco perché l’ultima settimana lei è stata chiarissima e anche alla fine della puntata ha stroncato qualsiasi tipo di gossip.

Tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera del Grande Fratello

Le anticipazioni sul Grande Fratello di stasera sono insomma ghiottissime, e vanno ad aggiungersi a quelle che già sapevamo: Daniele Interrante entrerà nella casa per un confronto con Francesca De André e Guendalina Canessa e – tenetevi forte – sarà mostrato in diretta il video della nuova versione di Dolceamaro, interpretata – come ben saprete tutti ormai – non solo dalla d’Urso ma anche da Malgioglio. Altro che Icardi, Onestini e Vignali!