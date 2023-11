Grande Fratello, Anita: gaffe e strafalcioni a go-go, social basiti

Anita Olivieri di nuovo nel mirino dei social. La concorrente del Grande Fratello continua a scatenare una polemica dietro l’altra presso il popolo del web, che spera di vederla quanto prima fuori dalla Casa. Dopo il bestemmia-gate e una lunga serie di intemperanze verbali passate sotto misterioso silenzio, la 26enne romana si è fatta notare, nelle ultime ore, per la sua (scarsa) cultura.

Malgrado, sin dalla clip di presentazione, la bionda gieffina abbia fatto sfoggio dei suoi titoli accademici (“Nella vita mi sono fatta il mazzo. Ho studiato tanto e ho due lauree, triennale, magistrale e un master, a soli 25 anni“), ha collezionato una serie di scivoloni degni di Carmen Di Pietro. Su X sta impazzando una clip in cui Anita si trova a letto, sotto le coperte. È mattino e la regia, per invitare i concorrenti ad alzarsi, diffonde nella Casa un sottofondo di musica classica.

Il clamoroso commento della Olivieri è la ciliegina sulla torta:

“Hanno messo Schopenhauer per farmi dormire meglio, grazie Grande Fratello ora mi riaddormento.

Confondere il celebre filosofo tedesco con Chopin, compositore e pianista polacco: che sarà mai?

Schopenhauer ha lasciato la filosofia e ha deciso di dedicarsi alla musica MA COME HA FATTO A LAUREARSI QUESTA????#grandefratello pic.twitter.com/rD93BBOymG — anna???? (BeaLuzzi Stan) (@solarrapun_) November 15, 2023

Non è finita qui: in un’altra occasione, la plurilaureata stava chiacchierando con Giampiero Mughini. Curiosa, gli ha chiesto quale tra le sue ultime letture l’avesse colpito di più. Il giornalista ha replicato: “Un libro scritto da un grande autore che ha studiato a fondo le Brigate Rosse, in particolare la loro presenza a Genova”. Anita, interessata ad approfondire, ha commesso l’ennesima esilarante gaffe domandando: “Era un brigadiere?”. Sfortunatamente, la regia ha staccato l’inquadratura e non sapremo mai cos’ha risposto Mughini al tremendo strafalcione tra brigadieri e brigatisti.

Al di là delle prestigiose pergamene conseguite, è evidente che la Olivieri non sia una cima per quanto riguarda la cultura generale. Ad indignare i telespettatori, ad ogni modo, non sono tanto questi sfondoni, che fanno persino sorridere. I social tuonano per i presunti favoritismi di cui la concorrente avrebbe goduto sino ad ora.

Anita Olivieri, perché il pubblico la vuole fuori dal Grande Fratello

Solo pochi giorni fa, si è fatto molto rumore per una bestemmia che Anita Olivieri avrebbe pronunciato chiaramente. Il video, in effetti, non lascia spazio a molti dubbi, eppure la squalifica non è ancora arrivata. Per quale motivo? Forse lo stesso per cui, sino ad ora, la romana è stata immune alle nomination? È pur vero che, dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello, c’è stato più di un sospetto su qualche concorrente, che avrebbe pronunciato espressioni blasfeme. Per non parlare di Alex Schwazer, che l’ha ammesso apertamente. Può anche darsi che gli autori e Alfonso Signorini abbiano deciso di essere meno drastici in circostanze di questo tipo, ma il sospetto persiste.

Non dimentichiamo, poi, che sabato 11 novembre Anita è misteriosamente sparita dalla Casa per un’ora e mezzo e che i coinquilini non avevano idea di dove fosse. C’è poi quell’ambigua conversazione che la Olivieri ha avuto con Rosy Chin, in cui ha lasciato intendere di avere un flirt in corso con un autore del reality show. Ad ogni modo, la giovane è per la prima volta al televoto con Ciro Petrone, Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e la già citata Rosy. Per la prima volta il pubblico ha modo di far guadagnare alla ragazza un biglietto di sola andata fuori dalla Porta Rossa.

Chissà che questa sera non sia davvero l’ultima, per Anita, nel bunker di Cinecittà.