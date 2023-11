Grande Fratello-Anita sparita dalla Casa: reazione epica della Luzzi

Che fine ha fatto Carmen Sandiego, si chiedeva una popolare trasmissione degli Anni Novanta. È la domanda che, nelle ultime ore, si sono posti anche i concorrenti del Grande Fratello. La ‘Carmen’ in questione è Anita Olivieri, sparita dai radar per circa un’ora senza che i coinquilini avessero idea di dove fosse finita. A farsi notare, al di là dell’evento insolito, è stata la puntuale e lapidaria reazione di Beatrice Luzzi, nemesi della 26enne romana.

La bizzarra dinamica è saltata agli occhi dei telespettatori più attenti, che hanno spifferato tutto su X. Anita, secondo le ricostruzioni degli utenti, è stata convocata in Confessionale, come da prassi. Massimiliano Varrese, in seguito, è stato chiamato a sua volta e si aspettava di raggiungere la Olivieri. Al contrario, il Confessionale era vuoto. Preoccupato e stupito, il romano ha raggiunto Ciro Petrone, raccontandogli l’accaduto.

“Non si è vista prima – ha replicato l’attore napoletano – Ora ha il microfono lì fuori. Secondo me è successo qualcosa, che è successo? Secondo me è successo qualcosa fuori”. La notizia, in un attimo, ha fatto il giro della Casa, scatenando una tensione generale. L’unica ad aver preso la scomparsa di Anita con filosofia è stata Beatrice Luzzi, schietta come suo solito.

Ma non hanno detto che è in Confessionale? Ah, non c’è? Che bello! Ci siamo liberati di Anita.

L’attrice e la bionda gieffina non sono certo amiche per la pelle. Nella giornata di venerdì 10 ottobre hanno litigato furiosamente, perché la Luzzi ha nuovamente sorpreso la 26enne a parlare alle sue spalle del rapporto con Giuseppe Garibaldi. Si può dunque intuire che l’idea che Anita avesse abbandonato la Casa fosse tutt’altro che spiacevole per lei.

Ad ogni modo, dopo un’oretta la ragazza è tornata, passando dal Confessionale e senza ragguagliare nessuno sulla sua assenza. È assai probabile che le siano state date istruzioni precise e che non possa svelare nulla agli amici.

Anita Olivieri, quante stranezze nel suo percorso al Grande Fratello

I social, nel mentre, continuano a tuonare contro Anita Olivieri, indignati e sospettosi su molti aspetti che riguardano il suo percorso. Tanto per cominciare, la concorrente è da settimane nella lista dei preferiti dai coinquilini e, di conseguenza, immune alle nomination. Il pubblico, al contrario, freme dalla voglia di vederla al televoto e trova davvero strano che, in un modo o nell’altro, la romana continui a salvarsi.

Non dimentichiamo poi l’ambigua conversazione che la Olivieri ha avuto con Rosy Chin, in cui ha lasciato intendere di avere un flirt in corso con un autore del reality show. Infine, l’ultima affermazione contraddittoria della giovane riguarda i suoi genitori. Su X circola un filmato in cui Anita, chiacchierando con Garibaldi, ammette di aver parlato con i suoi: “I miei lo so che stanno bene, li ho sentiti, a mio padre ho chiesto“.

Una dichiarazione decisamente fraintendibile e che, ancora una volta, punta i riflettori sui presunti favoritismi che la concorrente sta ricevendo sin dall’inizio del suo percorso nel bunker di Cinecittà. Anita ha davvero parlato segretamente con i genitori? Può anche darsi che la gieffina alluda alla sorpresa che le ha fatto suo padre alcune settimane fa, quando è entrato nella Casa. Certo è che il sospetto che ci sia dell’altro è duro da estinguere.