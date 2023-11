Grande Fratello, bestemmia pesante: il video che inchioda Anita

Una concorrente del Grande Fratello, nel pomeriggio di martedì 14 novembre, si sarebbe resa protagonista di un’uscita spiacevole. Si tratta di Anita Olivieri che, a quanto pare, avrebbe bestemmiato. Il popolo del web ha espresso una certa indignazione per l’accaduto, chiedendo la squalifica per la gieffina. Alcuni utenti hanno però fatto notare che il Grande Fratello, quest’anno, non avrebbe preso provvedimenti adeguati dinanzi a simili episodi.

Al di là di Anita, nelle scorse settimane sarebbero circolati online anche video che riguarderebbero i concorrenti Paolo Masella e Alex Schwazer che, secondo alcuni utenti, avrebbero anch’essi bestemmiato. Pare, però, che gli autori del programma condotto da Alfonso Signorini non abbiano preso alcun provvedimento nei loro confronti. Rimane ora da capire come evolverà la situazione attorno ad Anita: qualora l’ipotesi della bestemmia dovesse trovare conferme, non sarebbe da escludere una squalifica per la gieffina.

Nelle passate edizioni del Grande Fratello si era potuto assistere a squalifiche per simili episodi. Sarà facile ricordare, ad esempio, quella di Riccardo Fogli durante il GF Vip 7. Il cantante e volto dei Pooh, complice una sua uscita blasfema, era stato squalificato a poco meno di 24 ore dall’inizio della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello: cos’è successo nell’ultima notte

Nella Casa del Grande Fratello, l’ultima notte è stata piena di emozioni. In tanti attendono l’ingresso nel reality di Perla Vatiero per scoprire se ci sarà o meno un ritorno di fiamma con Mirko Brunetti. Dopo la fine della puntata di lunedì 13 ottobre, Mirko si era recato in giardino, dove si era lasciato andare ad un pianto liberatorio, apparendo colpito dalle parole dette dall’ex fidanzata. Mirko, inoltre, si era detto sollevato del fatto che i due avessero fatto pace. Preoccupato per una possibile reazione di Greta Rossetti, sua attuale fidanzata, Mirko aveva ricevuto anche delle rassicurazioni via social da quest’ultima.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello c’era stato spazio anche per parlare delle pesanti accuse che Nicole Conti aveva rivolto a Letizia Petris. Nicole, infatti, è l’ex fidanzata della gieffina e aveva recentemente raccontato via social quello che sarebbe successo durante la sua relazione con la Petris. Se in diretta la concorrente del Grande Fratello si era mostrata calma nonostante le insinuazioni, nella notte avrebbe parlato di una possibile denuncia, da parte di sua madre, verso Nicole.