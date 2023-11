Schwazer tremendo: “Ho bestemmiato, vero”. Il GF dovrà cacciarlo

Squalifica in arrivo per Alex Schwazer? La confessione del concorrente del Grande Fratello potrebbe costargli molto cara.

Ai concorrenti del Grande Fratello si perdona tutto, o quasi. Al primo posto di quel ‘quasi’ ci sono le espressioni blasfeme. Nessuna bestemmia, sin dagli esordi del reality show, è mai rimasta impunita, sia uscita dalla bocca di un Nip o di un Vip. Nell’edizione attualmente in corso, sino ad ora, nessuno si è lasciato andare in tal senso, o almeno così sembrava. Alex Schwazer, nelle ultime ore, potrebbe essersi spianato la strada verso la squalifica.

Il marciatore, in un momento di confidenza con Fiordaliso e Giampiero Mughini, si è lasciato andare con disinvoltura ad una spinosa confessione. A quanto pare, Schwazer ha bestemmiato due volte all’interno della Casa più Spiata d’Italia. In entrambi i casi si trovava sul tapis roulant. Lo sportivo dedica all’allenamento molte ore della sua giornata poiché, com’è noto, punta alle Olimpiadi di Parigi 2024. Stando al racconto del diretto interessato, esercitandosi ha rischiato di scivolare, ed ecco il perché dell’intemperanza verbale: “Scusate, ma stavo per rischiare la vita“.

Le sue parole, in un attimo, sono rimbalzate ovunque sui social. Pertanto è impensabile che non giungano alle orecchie degli autori del Grande Fratello. L’arcinota intransigenza del reality show nei confronti delle bestemmie farà il resto? Sicuramente il primo passo sarà rintracciare i video incriminati e verificare quanto affermato dall’atleta. Un iter che sa di deja-vu. Di recente, infatti, Schwazer ha protestato vigorosamente, minacciando di abbandonare il gioco, per un motivo analogo.

Il 38enne ha svelato pubblicamente che Beatrice Luzzi avrebbe ammesso di essere interessata a lui, mandando l’attrice su tutte le furie. Peccato che la clip di questo fantomatico scambio non sia mai saltata fuori. Probabilmente perché non esiste.

Grande Fratello, i VIP squalificati per bestemmia

Alex Schwazer, dunque, rischia di seguire le orme degli illustri Vipponi che l’hanno preceduto. L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata teatro di una squalifica lampo per bestemmia. Riccardo Fogli è stato messo alla porta a circa 11 ore dal suo ingresso nella Casa, pur non avendo pronunciato l’imprecazione per esteso. Doppia espulsione al GF VIP 5, per la medesima ragione: prima per Stefano Bettarini e, poi, per Denis Dosio.

Resta imbattuto il record tristemente stabilito a L’Isola dei Famosi 2022 da Silvano Michetti dei Cugini di Campagna. Il musicista è stato qualificato per aver bestemmiato in diretta pochi secondi dopo aver messo piede in Honduras. Per completezza, ricordiamo che il primo espulso dal surviving game fu Massimo Ceccherini, nel lontano 2006. Il comico toscano rimase escluso dalla prova ricompensa e se ne andò dalla Palapa imprecando in modo inequivocabile, a microfono aperto.