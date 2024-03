Grande Fratello, Anita e “la storia con l’autore”: ora parla lei

Anita Olivieri al Grande Fratello ha spesso generato sospetti, tanto che più volte si è parlato di una sua presunta relazione con uno degli autori. Alcuni suoi atteggiamenti hanno portato a pensare a questo. Ora a parlare ci pensa lei, che replica a questa insinuazione che si è fatta sempre più importante. Guardando la diretta delle giornate trascorse dagli ex gieffini nella Casa di Cinecittà, i telespettatori hanno iniziato a ipotizzare che alcuni di loro avessero le anticipazioni sulla puntata.

Infatti, c’è un caso che ha fatto parlare e riguarda Greta Rossetti. In questa circostanza anche Beatrice Luzzi aveva avuto qualche sospetto. Poi c’erano alcuni messaggi che sembravano in codice lanciati da Anita su un autore. Tutto questo ha portato a pensare a una presunta relazione tra la Olivieri e una delle persone che lavorano dietro le quinte. Quando è arrivato Edoardo nella Casa di Cinecittà per farle una sorpresa a San Valentino, questi sospetti si sono fatti sempre meno importanti.

La storia tra Anita e Alessio Falsone al GF non convinceva più di tanto, ma ha allontanato queste voci. Ora la Olivieri ci tiene a mettere un punto alla questione, smentendo tale insinuazione. Con il suo profilo ufficiale di Instagram, l’ex gieffina – dopo aver negato di aver avuto problemi con Perla Vatiero – spiega riguardo alla presunta storia con l’autore: “È più facile credere ad una bugia che alla verità”.

Con questo messaggio, Anita ipotizza che le persone si siano date questa risposta perché non soddisfatte della realtà. Lei conoscendo la verità si è fatta “grosse risate”, scoprendo tale insinuazione. A questo punto, la Olivieri non nasconde il suo disappunto:

“È un modo per capire quanta invidia c’è in giro, di fatto ‘basta che se ne parli no?’ Non capiscono che tutto ciò che inventano invece che danneggiarmi di fatto mi da visibilità. Questa è la realtà dei fatti”

In questo modo, Anita smentisce la presunta love story con l’autore al GF. Non finisce qui, perché la Olivieri dà delle spiegazioni sugli atteggiamenti che hanno generato questi sospetti:

“Sono una persona estroversa e amo fare previsioni per questo ne sparavo 200 al minuto e a volte capitava che ci azzeccassi, alla fine tante cose erano simili a quello che era il mio lavoro e per altro amo essere stimolata dalle cose e sapere sempre che succede, essendo chiusa in una casa per mesi, passando da un lavoro totalizzante al nulla cosmico ho passato molti momenti di noia dove amavo pensare a cosa pensassero gli autori e quale sarebbe stato il loro next step nelle attività ecc. Si tratta di testa, non di raccomandazioni, ad alcuni manca a volte”

Nessuna storia con l’autore, ora Anita si gode la sua relazione con Alessio Falsone. I due riusciranno a far ricredere il pubblico che non riesce proprio a fidarsi? Intanto, la Olivieri recupera il suo rapporto di amicizia con Giuseppe Garibaldi. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, l’ex gieffina spiega di aver con lui un rapporto più maturo ora.a

Non ha mai smesso di volergli bene e nella Casa la Olivieri aveva promesso a Giuseppe che si sarebbero goduti fuori la loro amicizia, lasciandolo fuori dai giochi. Nel frattempo, Anita si ritrova ad affrontare le forti critiche dei telespettatori, tanto che ha annunciato di essere pronta ad agire legalmente. D’altronde la Olivieri non resta di sicuro una dei gieffini più amati e supportati di questa edizione.