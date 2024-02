GF, bufera Greta: rivede i nonni, ma il web smaschera la scena

Greta Rossetti al Grande Fratello rivede i suoi nonni. Un bellissimo momento, che emoziona, su questo non c’è alcun dubbio. Quale miglior scena in prima serata per emozionare il pubblico se non quella di una nipote che ritrova i suoi amati nonni? Impossibile non emozionarsi, anche perché è bello vedere il forte legame che c’è tra loro e Greta. Ma in tutto questo c’è spazio anche per le polemiche.

Si sa, in un reality show può capitare: anche nei momenti più importanti ed emozionanti c’è da polemizzare. Già prima della puntata, la 38esima, il pubblico aveva lanciato diversi attacchi al programma. Facendo il punto della situazione, Greta sapeva benissimo che stasera avrebbe rivisto i suoi nonni. Per lei è stata una sorpresa, ma non inaspettata come è stato fatto credere.

In un video che gira sul web da ormai diverse ore sembra che Greta, incentrata nel creare il suo triangolo amoroso, nel giardino della Casa dica a Sergio D’Ottavi che di sapere dell’arrivo di sua nonna. Lo dice a bassa voce e poi subito si zittisce, rendendosi conto di aver detto qualcosa che non doveva dire. La Rossetti ha ammesso stasera di aver parlato dei suoi nonni in questi giorni.

Ma, ovviamente, ha dimostrato di essere rimasta sorpresa dalla loro presenza nella Casa di Cinecittà. Inizialmente ha fatto il suo ingresso il nonno Giovanni, in modo abbastanza ironico. Alfonso Signorini ha chiesto ad Anita Olivieri e Letizia Petris di recarsi nella Mystery. Qui è arrivato Giovanni, senza svelare la sua identità, e ha iniziato a ballare con loro.

Questo perché al nonno di Greta piace molto andare a ballare. Dopo di che, è toccato proprio alla Rossetti andare nella stanza della Casa riservata ai confronti e alle sorprese per riabbracciare il suo amato nonno. Subito Greta ha chiesto di sua nonna, che è comparsa qualche istante dopo dietro di lei.

Un momento magico, di cui Greta non doveva sapere nulla prima della puntata, in teoria. A questo punto, il pubblico si chiede: i concorrenti sanno già prima della puntata che incontreranno i loro cari fingendo il contrario? Anche in altre situazioni, il pubblico è rimasto perplesso e ha iniziato a pensare che di certe cose i concorrenti vengono messi al corrente prima delle varie puntate. Questo, ovviamente, resta tutto un caso di ipotesi.

Anche Beatrice Luzzi, come il pubblico, ha iniziato ad avere dei sospetti al riguardo. L’attrice ha notato che, quando Letizia e Anita hanno incontrato Giovanni, hanno subito ipotizzato in salotto che si trattava del nonno di Greta. “Hanno le anticipazioni! Io dico com’è possibile che lei lo sa”, ha tuonato Beatrice, parlando con Stefano.

MA CHE CESSATA È QUESTA?!?

GRETA SA GIÀ CHE STASERA ARRIVA SUA NONNA!

R I D I C O L I #grandefratello pic.twitter.com/ILmYdWw8Yt — 90210__Girl 💘 (@NikkiFinn912) February 21, 2024

Guardate tutti come Greta la pura finge di sorprendersi. La nonna è qui? Daveëròöõō? #grandefratello pic.twitter.com/j2pNRbSmJT — Grace (@Grace_120912) February 21, 2024