Grande Fratello: Greta sgamata da Alessio. Basta triangoli

Greta Rossetti, da quando ha chiuso definitivamente la storia con Mirko Brunetti, ha cercato di riproporre in Casa un triangolo, lasciando intendere di essere interessata a due persone contemporaneamente, dando speranza ad entrambi. Prima ha recitato questa parte con Sergio D’Ottavi e Vittorio Menozzi. Ora, da quando quest’ultimo è uscito, il suo posto è stato preso da Alessio Falsone, il nuovo concorrente.

Greta ha detto sin dall’inizio di essere interessata a Sergio per alcuni suoi lati caratteriali, ma al tempo stesso, ad altri in Casa, ha confessato che non è attratta da lui. Nonostante ciò, passa molto tempo in sua compagnia e spesso si scambiano atteggiamenti intimi. Poi però, appena Sergio si trova dall’altra parte della Casa o sta dormendo, lei si attacca ad Alessio, confessando di vederlo già come un fratello. Stesso modus operandi usato con Vittorio.

Dopo che la Rossetti e D’Ottavi hanno passato delle ore fuori da soli abbracciati, Alessio è andato a parlarle, sgamando la sua strategia.

“Se io so che piaccio a Sergio, non ci sto fuori 6 ore se siamo solo amici. Nessuno ha detto che tu hai una frequentazione o una storia. Siccome io voglio bene a Sergio e so che è coinvolto, io non mi metto a creare dinamiche, perché il suo interesse è più forte del mio. Io a Sergio voglio bene, non mi ci metto proprio, il suo perché è più forte del mio“

"Finché Sergio dorme, io e te possiamo stare insieme…" #GrandeFratello pic.twitter.com/xmcwNwK3a3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2024

Falsone ha ammesso di provare un interesse per la ragazza, ma non vuole fare un passo verso di lei che, seppur dice di non voler una frequentazione con D’Ottavi, dagli atteggiamenti sembra tutt’altro.

Su X gli utenti sono stanchi dei comportamenti di Greta che usa lo stesso modus operandi di Temptation Island, mostrandosi come dolce e pura, ma in realtà è molto furba. In tanti accusano lei dell’eliminazione di Vittorio. Infatti Greta ha contribuito a farlo allontanare da Beatrice Luzzi.

Mirko geloso di Alessio

Falsone non piace molto nemmeno a Mirko che, da poco entrato ed uscito dalla Casa, ha espresso a Perla Vatiero il suo fastidio per gli atteggiamenti che lei ha nei suoi confronti. Secondo lui, tra i due c’è interesse e complicità e lei si limita solamente per non fare un torto all’ex che la guarda da fuori o perché ha paura di come potrebbero reagire i fan.

Dopo l’uscita di Mirko, Alessio però ci ha tenuto a ribadire che ad oggi la sua priorità è vedere Perla felice e per questo sarebbe pronto a fare un passo indietro. Anche se da parte sua non c’è alcun tipo di malizia.