GF: Mirko se ne va dalla Casa, Perla in lacrime

Improvvisamente Mirko Brunetti, entrato come ospite, ha abbandonato la Casa del Grande Fratello. Non è molto chiaro se c’è stata una sua volontà oppure se è stata una scelta del programma. Perla Vatiero non l’ha presa molto bene, soprattutto perché il ragazzo se n’è andato senza salutare nessuno, specialmente lei.

Durante una conversazione tra i due, Mirko è stato chiamato in confessionale e mandato in tugurio. Qui ha scritto una lettera da lasciare alla Vatiero e poco dopo se n’è andato dalla Casa.

Questa cosa ha sconvolto sia chi era dentro ma soprattutto i fan della coppia che stavano sperando sempre di più in un riavvicinamento tra i due, nonostante ad oggi non sembrano più esserci i presupposti.

Perla ci è rimasta molto male per questo abbandono improvviso e spera di poter rivedere presto il suo ex. Secondo Greta Rossetti faranno un incontro durante la puntata per mostrare in prima serata l’ultimo saluto tra i due. Almeno che Perla non pensi di volerlo raggiungere ed abbandonare quindi il programma.

Qualcosa non convince i telespettatori, soprattutto non si capisce con quali reali intenzioni sia entrato Mirko e del perché alla fine si sia trattenuto così tanto. Sicuramente nella puntata di lunedì 19 febbraio si potrà capire qualcosa in più.

Che intenzioni ha Mirko?

Ha colpito molto la serata di venerdì 16 febbraio quando la coppia è rimasta sola in tugurio, più volte Perla ha cercato di baciare Mirko o di ricevere parole dolci da lui, sussurrando anche un ‘ti amo‘. Ma non ha avuto alcun tipo di riscontro. Brunetti con lei è stato freddo, come se fosse entrato già con la convinzione di voler chiudere la storia definitivamente.

Risulta strano poiché in tanti pensavano che questo rientro potesse essere l’occasione per farli stare di nuovo insieme dopo aver chiuso il capitolo Greta, ma non è stato così. Probabilmente Mirko è rimato molto colpito nel vedere che la sua ex non è maturata molto ed ha dimostrato spesso in Casa atteggiamenti individualisti e poco educati, in particolar modo nei confronti di Beatrice Luzzi.

Da quando è entrato, il ragazzo ha cercato di far ragionare la Vatiero, per spiegarle dove ha sbagliato, ma non l’ha trovata pronta a cambiare davvero. Forse è stato questo che lo ha portato a non baciarla o comunque a fare un passo importante verso di lei. Questa mattina, invece, c’è stato un piccolo riavvicinamento, ma poi l’abbandono.