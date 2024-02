GF, sorella di Perla: “Mirko è stato freddo. Luzzi? Nessun branco”

Loana Vatiero ha commentato a Lorenzo Pugnaloni il ritorno nella Casa di Mirko Brunetti, confessando di essere rimasta perplessa dal suo atteggiamento, poiché l’ha notato molto freddo nei confronti di sua sorella Perla.

Secondo Loana, tra i due c’è un grande amore ed hanno bisogno entrambi di vedersi per chiarire. Soprattutto devono trascorrere del tempo insieme. Ma ha anche riflettuto sul fatto che Brunetti si è mostrato un po’ freddo nei confronti della sorella e non ne ha capite le motivazioni.

Secondo lei il ragazzo è rientrato a posta per recuperare il rapporto ed avere un confronto con lei proprio per ricostruire ma, dagli atteggiamenti visti, ha notato un certo distacco. A questo punto si chiede con quali finalità sia entrato.

“Penso che ieri Mirko sia entrato per avere delle risposte da mia sorella perché forse lui è più lucido. Se Mirko non è preso da Perla mi chiedo perché è entrato, Anch’io l’ho visto un po’ più freddo, non so se per paura o emozione ma era un po’ tirato. Non so se arriveranno ad una risposta negativa o positiva che sia, ma la vita è fuori, il futuro è fuori“.

Dunque secondo Loana sembra che Mirko stia mostrando un atteggiamento diverso rispetto alle intenzioni con cui aveva detto di voler entrare. Poi però ha spiegato che lui potrebbe chiederle di uscire per viversi questo amore fuori dalla Casa.

“Se Mirko le chiedesse di uscire e proseguire fuori questa riconciliazione, Perla potrebbe accettare ma la vedo una richiesta televisiva perché se tu vuoi bene o ami una persona – che in questo caso è la donna della tua vita, con cui hai convissuto per 5 anni- richieste del genere non le fai. L’aspetti […] anche perché se aspetti un mese e mezzo non muore nessuno“.

Dunque secondo Loana se Brunetti dovesse chiedere a Perla di uscire per la loro storia sarebbe egoista da parte sua, ma al tempo stesso è cosciente del fatto che lei lo seguirebbe. Nonostante la Vatiero ha ancora tante domande a cui l’ex non ha trovato delle risposte.

Le affermazioni su Beatrice Luzzi

Loana ha anche commentato il brutto episodio accaduto ieri, o meglio i video mandati del gruppo contro Beatrice durante la discussione mentre erano nel bosco. Secondo lei la colpa è unicamente dell’attrice che “spacca la Casa, nonostante i tentativi degli altri di voler riappacificare e unire“.

“Io penso che la Casa sia spaccata ma non per gli altri, Marco ha più volte cercato di mettere pace e dare serenità…Non penso che in quella gita loro volessero fare branco…però in alcune situazioni Beatrice è stata un po’ troppo dura nei confronti di mia sorella. Potrebbe essere la mamma e certe situazioni avrebbe dovuto evitarle. […] Dopo il primo battibecco mi aspettavo cercassero un confronto più maturo, specie da parte di Beatrice“

Per la sorella di Perla quindi non c’è stato nessun branco, anzi Marco è intervenuto proprio per riappacificare e unire il gruppo, nonostante le immagini che tutti hanno visto dicano ben altro.

Mirko a favore di Beatrice

Molti telespettatori hanno notato che da quando Brunetti è entrato lo scopo non sia tanto quello di rimettersi con Perla, piuttosto quello di far ragionare il gruppo, portando sostegno a Beatrice.

Da quando è in Casa cerca di far riflettere sia l’ex, sia Marco, sui comportamenti spesso sbagliati che hanno nei confronti dell’attrice, sottolineando che i telespettatori vedono tutto e che non passa un bel messaggio. Nonostante sia stato abbastanza chiaro, i due sembrano non voler capire e hanno paura che “questa situazione possa intossicare il loro percorso“. Ma Mirko non demorde e inaspettatamente mostra sempre più sostegno alla Luzzi che è sempre più stanca di questa situazione.