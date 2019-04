Grande Fratello, Ambra fidanzato: sorella racconta verità alla d’Urso

Fidanzato Ambra Lombardo: la confessione della sorella a Pomeriggio 5

Chi è il fidanzato di Ambra del Grande Fratello? La sorella della professoressa, a Pomeriggio 5, si è lasciata sfuggire qualcosa in più su questo ragazzo. Sicuramente è più grande di lei, considerato che ad Ambra piacciono gli uomini maturi. Maturi come Kikò Nalli. Non è rimasta per niente indifferente al fascino dell’ex di Tina Cipollari, la quale ha ironizzato sulla sua situazione sentimentale dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia della professoressa. Quest’ultima lo aspetterà quando si concluderà la sua esperienza televisiva? Dalle parole dette dalla sorella di Ambra Lombardo è emerso che non stanno insieme da molto tempo e che non si può ancora ritenere una storia seria. Ma ha detto anche altro!

Gossip Gf 16, Ambra aspetterà Kikò Nalli?

Invitata da Barbara d’Urso in qualità di ospite a Pomeriggio 5, la sorella di Ambra ha fatto delle importanti rivelazioni. Ecco cos’ha detto: “Io penso una cosa che ho capito nelle ultime ore. Io e mia sorella abbiamo discusso questa notte e mi ha confessato che, al Grande Fratello, si ha la percezione che le cose vanno a tutt’altra velocità rispetto a quello che succede nella vita di tutti i giorni. Una settimana vale un mese”. E ha poi confessato che lei è pazza di Kikò Nalli, il parrucchiere che ha spiegato candidamente di nutrire dell’interesse per Ambra (e lei gli ha risposto su Instagram!).

Grande Fratello news: ecco cosa c’è da sapere

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, oltre ad aver scoperto altre curiosità sul rapporto di Kikò e Ambra del Gf 16, sono stati rivelati tutti i ritocchini estetici di Mila Suarez e sono state mosse delle accuse contro Valentina Vignali. Per quale motivo? La cestista ha avuto una reazione esagerata ad alcune parole pronunciate da Alberico Lemme e qualcuno ha chiesto la sua squalifica immediata. Cosa succederà adesso?