Grande Fratello 8, “le faremo sapere”: ecco la lista dei ‘trombati’

Il Grande Fratello tornerà in onda lunedì 11 settembre 2023 e i telespettatori si chiedono chi saranno i concorrenti che quest’anno varcheranno la porta rossa. Come accade in ogni edizione, ci sono alcuni aspiranti gieffini che si propongono e che ricevono un ‘no’ come risposta. Tra questi, quest’anno, ci sarebbe Federico Nicotera. L’ex tronista di Uomini e Donne pare abbia chiesto alla produzione e ad Alfonso Signorini di diventare un concorrente dell’ottava e inedita edizione del reality show.

“Per la rubrica ‘Le faremo sapere’, il GF ha detto No a Federico Nicotera”, questo ciò che riporta in queste ore l’esperto di gossip Amedeo Venza. Quando è arrivata la rottura tra Federico e Carola Carpanelli, in effetti, si è parlato del desiderio di lui di prendere parte al reality show. D’altronde, nel corso delle varie edizioni della versione Vip, c’è sempre stato qualche ex volto di Uomini e Donne nella Casa di Cinecittà. A pare che Nicotera abbia cercato lo stesso percorso, ma avrebbe ricevuto un ‘no’ come risposta.

E non l’unico, come si può immaginare, ad aver ricevuto un rifiuto. In questi mesi si è parlato spesso delle nuove linee anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi, che vanno a vietare l’ingresso nella Casa a volti nati come influencer e non solo. Qualche settimana fa, Guendalina Tavassi ha commentato la nuova direzione presa da Mediaset e pare che proprio sua figlia, Gaia, sia stata rifiutata.

In queste settimane, Amedeo Venza e Deianira Marzano stanno riportando anche i presunti ‘no’ ricevuti come risposta dagli aspiranti gieffini. Tra questi, oltre a quelli già citati, ci sarebbe un altro volto di UeD, Giorgio Manetti. Quest’ultimo si sarebbe proposto come concorrente del Grande Fratello 2023, ma la sua ‘candidatura’ non sarebbe stata accettata.

Stesso discorso varrebbe anche per Arianna David, l’ex Miss Italia ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Anche lei non avrebbe superato la ‘prova’ per entrare nella Casa più spiata d’Italia, le cui luci si accenderanno di nuovo a settembre.

Si era parlato anche di un ‘no’ ricevuto da Francesca Cipriani, che ha già avuto modo di prendere parte al reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma la stessa 39enne, che da poco è convolata a nozze con Alessandro Rossi, ha smentito l’indiscrezione. Infatti, ha fatto sapere pubblicamente di non aver chiesto di partecipare alla nuova edizione del programma di Canale 5.

Nel frattempo, arriva la prima conferma su chi, invece, entrerà sicuro nella Casa di Cinecittà. Proprio nelle scorse ore, è stato presentato Alex Schwazer come primo concorrente ufficiale di questa nuova edizione della trasmissione.