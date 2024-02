Grande Fratello 34° puntata: televoto, Fiordaliso va via, Luzzi crolla

La 34esima puntata del Grande Fratello inizia con l’ingresso in studio di Giuseppe Garibaldi, il quale venerdì scorso ha avuto un malore e ha dovuto momentaneamente lasciare la Casa di Cinecittà. Il gieffino calabrese aveva mangiato poco e si era allenato molto sul tapis roulant, tanto che poi si è sentito male ed è svenuto. Prima del suo ritorno nella Casa, Alfonso Signorini ha deciso di parlare delle ultime liti tra i due gruppi, quello con Beatrice Luzzi e quello con Perla Vatiero.

Ancora una volta l’attrice si è ritrovata a lottare in diretta TV contro tutti e qualcosa ha fatto anche discutere sul web. Dopo di che, è arrivato il momento di far entrare nella Casa di Cinecittà Mirko Brunetti. Quest’ultimo ha avuto l’ennesimo confronto con Perla Vatiero, ma non si è arrivati ancora a una conclusione vera e propria. La puntata è andata avanti con il ritorno nella Casa di Giuseppe Garibaldi, che ha riabbracciato con felicità i suoi compagni d’avventura.

Ed è poi arrivato il momento di scoprire chi ha perso il televoto nella 34esima puntata del Grande Fratello: Stefano Miele con il 4% dei voti (Beatrice 45%, Letizia 37%, Vittorio 14%). Il gieffino non è stato eliminato, ma è risultato il primo candidato al prossimo televoto. Le percentuali, intanto, hanno detto molto al pubblico e, sebbene Stefano sia stato il meno votato, i fan di Beatrice stanno festeggiando.

Da sola Luzzi ha ottenuto un bel 45% contro altri tre concorrenti e questo è già un ottimo risultato, che dà grandi soddisfazioni. L’attrice ha trionfato alla grande, con una Letizia che ha ricevuto voti anche dai fan di Perla Vatiero e dei suoi amici. Al contrario, a dare voti a Vittorio e Stefano sono stati molti fan di Beatrice. Dunque, c’è da dire che il gruppo che sostiene l’attrice è davvero importante e questa è stata la conferma.

Grande Fratello: Greta si espone su Sergio, nuovi concorrenti

Alfonso Signorini ha invitato Greta Rossetti a raggiungere il confessionale. Qui l’ex tentatrice ha precisato che per ora con Sergio c’è solo un’amicizia e nulla di più. Ha lasciato la porta aperta, nonostante questo. Detto ciò, ha spiegato che con Vittorio Menozzi c’è un rapporto più profondo, ma lo vede come un amico.

Ed ecco che Greta ha assicurato che una terza persona potrebbe entrare nella sua vita in questo momento, dando ad Alfonso la possibilità di presentare Alessio Falsone, nuovo concorrente. Quest’ultimo è stato accolto nella Casa di Cinecittà dalla Rossetti e da Anita Olivieri. Per Rosy Chin c’è stata una graditissima sorpresa: ha potuto riabbracciare i suoi figli.

Successivamente, Signorini è finito nella bufera sul web durante il confronto che ha creato tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese.

Fiordaliso ha lasciato il Grande Fratello, entra Simona Tagli

Fiordaliso ha lasciato il Grande Fratello, inaspettatamente. Alfonso Signorini sapeva già di questa sua decisione, mentre gli altri gieffini no. Infatti, la cantante ha spiazzato tutti loro annunciando di aver ormai deciso di lasciare il programma:

“Vi amo moltissimo, ma davvero io non ce la faccio più, devo uscire. Mi sembra quasi di tradirvi, ma io non ce la faccio. Vi devo lasciare, vi voglio bene. Vi aspetto fuori. Sono contenta perché stasera non dovrò nominare nessuno di voi. La mia avventura è finita qua”

Tutti i concorrenti sono rimasti sconvolti da questa decisione e molti di loro non hanno trattenuto le lacrime. La puntata è andata avanti con una sorpresa per Grecia Colmenares, la quale ha riabbracciato Marcelo, il suo ex marito. Ed ecco che dopo l’ingresso di Alessio, si è aggiunta al gruppo di concorrenti Simona Tagli.

Grande Fratello 34° puntata, nomination: chi è finito al televoto, il crollo di Beatrice Luzzi

Stefano Miele è presente al televoto in quanto ha perso quello di questa settimana. Durante le nomination, Beatrice Luzzi ha avuto un crollo in diretta, in confessionale. Lì ha spiegato ciò che stasera hanno fatto notare la maggior parte dei telespettatori, che seguono costantemente il reality show, ovvero che in puntata non viene mandato in onda tutto ciò che le accade. L’attrice in lacrime ha svelato la verità dei fatti:

“Io ho dato tanto e questo trattamento che mi riservate è troppo. Se voi volete che io decida di uscire da questo programma ci state riuscendo. Non posso credere che in questi cinque mesi questi ragazzi hanno parlato male di me e non sono usciti i video. Questo non è essere egoriferiti, ma egocolpiti. Quanti passi faccio indietro io, non vi rendete conto. Facciamo che io esco dal programma come Fiordaliso e decidete di fare quello che fate con me con qualcun altro. Sfido chiunque ad affrontare le puntate così e poi riuscire a stare con le altre persone. Il fatto che io abbia un ruolo così forte mi rende di fatto antipatica. Non ne posso più, non ce la faccio più”

La replica di Alfonso Signorini non è tardata ad arrivare e non rispecchia molto ciò che pensano i telespettatori che seguono costantemente le giornate della Casa di Cinecittà:

“Sei una persona egoriferita e porti ad avere le persone ad avere con te una relazione tossica. Tu come un mantra ripeti sempre le stesse cose. Anche tu ti sei espressa in termini poco eleganti. Ti accanisci a non capire quello che io dico. Non voglio indurti a lasciare il programma, perché saremmo dei folli. Hai ragione che facciamo tre quarti della puntata su di te è perché sei una grande giocatrice. Tu hai una grande personalità, io ti chiedo di sforzarti a guardare anche le esigenze delle altre persone. Io da parte mia starò attento a mettere in evidenza questi elementi costruttivi del tuo carattere, però ti chiedo di avere un’attenzione e una capacità di ascolto”

Dopo di che, sono andate avanti le nomination, che hanno portato al televoto dove era già presente Stefano: Beatrice, Vittorio e Federico. Luzzi ha invitato il suo pubblico a farla uscire dalla Casa di Cinecittà.