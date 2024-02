GF, Perletti: ennesimo buco. Garibaldi torna: Beatrice signora

Avviene l’ennesimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello nel corso della 34esima puntata. Non solo, Giuseppe Garibaldi torna ufficialmente in gioco. Partendo dall’incontro dell’ex coppia, il web dice basta. Sono tanti coloro che si lamentano di questo ennesimo confronto che alla fine non porta a nulla. Infatti, anche questa volta il caso non viene risolto, in quanto entrambi non sembrano intenzionati a dare delle risposte concrete.

E c’è chi inizia a pensare (e chi lo pensa da sempre) che sia tutto un giochetto. Tanti fan che applaudono e che sperano di rivedere i Perletti (così definiti dal pubblico che li supporta) di nuovo insieme. E proprio sfruttando questo incondizionato amore da parte di questi telespettatori che vanno avanti i confronti ogni settimana. Mirko è stato eliminato, ma spesso rientra in Casa per avere questi incontri con Perla, che magicamente ha instaurato un’amicizia con Greta Rossetti.

Tutto surreale o le due gieffine stanno dando un grande esempio di pace e amore? Intanto, Alfonso Signorini stasera manda in onda una clip di Temptation Island, tramite la quale è possibile sentire la Vatiero confidarsi con le sue ex compagne d’avventura. A loro spiegava di volersi realizzare dal punto di vista lavorativo, prima di mettere su famiglia, e di non voler dipendere da Mirko.

Un discorso impeccabile, questo è vero, in cui si possono rispecchiare tante ragazze e donne. Ma il confronto con Mirko al Grande Fratello subito dopo cancella questa immagine. Molti telespettatori dicono basta a questi incontri, in quanto non c’è mai una vera e propria soluzione. Pertanto, questa parte del pubblico spera che il prossimo confronto tra i due avverrà quando entrambi avranno le idee più chiare e potranno dare delle risposte.

C’è anche da dire che il GF dà vita a questi confronti perché c’è davvero una grossa fetta di telespettatori che aspettano con felicità questi confronti. E Alfonso Signorini li accontenta. Stasera si fa un piccolo passo avanti con Perla che ammette alla fine del confronto che spesso pensa a Mirko nella Casa di Cinecittà, dopo essere apparsa in difficoltà.

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi torna nella Casa dopo il malore

I vari gruppi di fan nei giorni scorsi si sono uniti intorno a Giuseppe Garibaldi, mostrando una grande empatia. Anche dentro la Casa di Cinecittà tutti i suoi coinquilini hanno mostrato la loro preoccupazione per il suo malore. I gieffini si sono spaventati parecchio per lui, che improvvisamente è svenuto dopo aver trascorso una giornata allenandosi e mangiando poco.

Dopo di che, è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza e dimesso già il giorno successivo. Alfonso Signorini inizialmente stasera lo accoglie in studio, dove fa i complimenti ai vari gruppi di fan che hanno abbassato l’ascia e mostrato vicinanza a Giuseppe.

“Un po’ di paura c’è stata, sicuramente anche voi l’avete avuta”, queste le prime parole di Garibaldi, non appena rientra nella Casa e riabbraccia i suoi coinquilini. Dà un forte abbraccio anche a Beatrice Luzzi, la quale nonostante tutto lo stringe a sé accarezzandolo.

Una reazione, la sua, molto apprezzata. Giuseppe e i suoi amici non hanno avuto lo stesso rispetto quando il padre dell’attrice è morto. Ma ancora una volta, Beatrice dimostra di essere un passo avanti e, dopo aver affrontato di nuovo tutti i suoi nemici in diretta, riaccoglie con il sorriso Garibaldi, per cui si è mostrata preoccupata nei giorni scorsi.