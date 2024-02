GF malore Garibaldi, come sta: le parole del fratello e il comunicato

Panico al Grande Fratello. Durante la serata di ieri, 2 febbraio, Giuseppe Garibaldi ha avuto improvvisamente un forte malore mentre si trovava in bagno. Prima della cena, si è sentito Massimiliano Varrese mentre chiamava preoccupato Anita Olivieri, che a sua volta ha esclamato il nome di Giuseppe. Tutti gli inquilini sono poi accorsi da lui ed è stato possibile ascoltare delle voci, come quella di Marco Maddaloni, parlare di “non toccargli il cuore“. Da lì, però, non si è saputo più nulla: il GF ha censurato la diretta, puntando prima le telecamere sulla piscina, per poi riprendere la live dopo circa 20 minuti con i concorrenti in silenzio e visivamente preoccupati. Dunque, come sta adesso Giuseppe Garibaldi?

Ben prima di un comunicato ufficiale del Grande Fratello, sono trapelate diversi informazioni riguardo lo stato di saluto del bidello. Il portale TAG24 ha svelato che, secondo fonti certe, Garibaldi avrebbe avuto uno svenimento e che la situazione non sarebbe grave. Successivamente, Greta Rossetti è stata ripresa mentre chiedeva preoccupato a Paolo Maselli come stesse il gieffino. A quanto pare, il macellaio l’avrebbe assicurata che stesse bene. Ma, un’ufficiale conferma è arrivata poco fa da una persona molto vicina a Giuseppe, ovvero suo fratello Nicola.

I fan del gieffino e non solo sono da ore in pensiero e ansiosi di capire cos’è realmente successo al gieffino. Per questo, questa mattina, Nicola Garibaldi ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha finalmente dato un aggiornamento riguardo le condizioni di suo fratello. “Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti”, ha scritto.

Dunque, fortunatamente Giuseppe sembrerebbe essersi ripreso e stare meglio. Tuttavia, i medici avrebbero preferito non farlo rientrare ancora in Casa per eseguire ulteriori accertamenti. Le parole del fratello di Garibaldi sono state poi confermate dallo stesso GF, che, poco dopo la storia di Nicola, ha rilasciato un comunicato per spiegare che il bidello è dovuto uscire per sottoporsi a visite mediche, ma che presto rientrerà in Casa. A questo punto, resta da capire quando Giuseppe farà ufficialmente ritorno nella Casa, per la grande gioia dei suoi coinquilini che da ore sono molto preoccupati.