GF: spavento improvviso. Un concorrente si è sentito male

Momento di panico nella Casa del Grande Fratello dove Giuseppe Garibaldi si è sentito male, per ora non si sa cosa sia successo ma stanno circolando dei video dell’attimo.

Mentre tutti stavano aspettando di andare a tavola per cenare, si è sentito Massimiliano Varrese chiamare urgentemente Anita Olivieri che ha esclamato il nome di Giuseppe, che in quel momento si trovava in bagno. Subito sono accorsi tutti gli inquilini. Nei video che stanno circolando si sente Marco Maddaloni urlare agli altri di fargli spazio e di “non toccargli il cuore“. Subito i presenti sono andati a chiamare quelli della produzione e la diretta poco dopo si è interrotta. Le telecamere sono rimaste puntate sulla piscina e i telespettatori stanno cercando di capire cosa sia successo.

Tanti utenti su X sono preoccupati, soprattutto dopo le frasi di Marco e già sono iniziate a circolare le prime teorie. Soprattutto molti avevano notato che oggi Giuseppe fosse particolarmente giù, ma pensavano che la causa fosse il prolungamento del programma che molti inquilini non hanno preso bene.

Poi il ragazzo e gli altri hanno fatto un gioco proposto dagli autori. Ognuno di loro doveva scrivere un pensiero su questa esperienza e Garibaldi sembrava stesse meglio. Poi il grande spavento. Nei video che stanno circolando, inoltre, si vede che tutti accorrono ed interrompono ciò che stanno facendo.

La paura su X è molta è dovuta soprattutto ai video che si stanno diffondendo dove si notano tutti i concorrenti davvero atterriti e che cercano di aiutare il compagno in difficoltà.

Dopo circa 20 minuti la diretta è tornata a funzionare, ma probabilmente cercheranno di censurare l’accaduto per mantenere la privacy del concorrente. Per ora stanno circolando immagini degli altri concorrenti in silenzio e in attesa, visibilmente preoccupati.