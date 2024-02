GF, Luzzi lucida: così stronca Letizia, ma qualcosa turba il web

Si riparte: al Grande Fratello è ancora Beatrice Luzzi contro tutti. Alfonso Signorini stasera manda una nuova clip che fa da riassunto a ciò che è accaduto negli ultimi giorni, anche se non proprio tutto. Si torna a parlare nuovamente del rapporto tra Beatrice e Vittorio Menozzi, in quanto il gruppo rivale crede che lei lo stia manipolando. La grande protagonista di questa edizione del reality show spiega che il gieffino riesce a modulare il suo carattere, aiutandola a mantenere la calma.

Interviene Paolo, il quale afferma che i commenti negativi di Beatrice addirittura gli rimbalzano. Perla Vatiero crede, invece, che Vittorio debba ancora trovare la sua strada in quanto ha 23 anni e lo dice come una donna vissuta. Letizia Petris continua ad accusare Beatrice, convinta che Menozzi raggiunga l’altro gruppo per riportare alla sua amica ciò che dicono. Ma Luzzi la stronca in un attimo: “Tu stimi così tanto Vittorio da pensare che lui possa andare in gico e riportare quello che dite a me”.

Letizia si ritrova senza parole, in quanto ribadisce di provare stima nei confronti di Vittorio ed è chiaro a tutti che la sua accusa non ha mai avuto un fondo di verità. Intanto, Fiordaliso al GF preferisce evitare di schierarsi e Giampiero Mughini la sostiene dallo studio. Ma gli applausi della maggior parte dei telespettatori, da ciò che si può notare sui social network, sono tutti per Beatrice, la quale non asfalta solo Letizia.

Lucida in diretta televisiva, Luzzi riesce di nuovo a schiacciare Massimiliano Varrese, che fatica a tenere il suo passo. Quando si torna a parlare della battuta fatta da Beatrice, nei giorni scorsi, legata all’attore, con cui consigliava a Vittorio di eliminarlo dai giochi. Stasera Beatrice raccoglie l’applauso del pubblico così:

“La mia battuta non è tanto brutta, forse sarebbe una bellissima soluzione. Il gioco è questo, si chiama: eliminare i concorrenti”

Senza peli sulla lingua, Luzzi in diretta riesce a spiazzare sempre tutti, anche quando a inizio puntata afferma di voler rivedere il suo contratto, ironizzando con Signorini. Intanto, però, i telespettatori si stanno ribellando sui social network. Il conduttore parla a inizio puntata di strategie legate al gioco.

Ma la clip di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi, che vedeva tre concorrenti mettersi d’accordo nella notte, convinti di non avere le telecamere puntate. Alfonso fa finta di nulla e non fa alcun riferimento a quello. Mentre è capitato in pieno giorno di sentire Beatrice confrontarsi con i suoi amici senza problemi in pieno giorno, questi tre gieffini hanno approfittato della notta per mettersi d’accordo sulle nomination, mossa che va contro il regolamento.