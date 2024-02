GF: rischio squalifica per 3 concorrenti, cos’è successo nella notte

Stanotte, poco dopo le 2.00, tre concorrenti del reality sono stati sorpresi intenti a fare strategie sulle prossime nomination di lunedì. Gli inquilini, che hanno chiaramente violato il regolamento del Grande Fratello, sono Anita Olivieri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi. Appena gli autori si accerteranno della vicenda, come si giustificheranno i tre Gieffini?

Una delle regole più note del Grande Fratello è quella del divieto da parte degli inquilini della casa di Cinecittà di mettersi d’accordo sulle nomination. Non si può assolutamente manipolare la volontà di un concorrente sul voto da esprimere. Eppure si sa che, dopo mesi sotto lo stesso tetto, possono nascere “pericolose” alleanze, dimenticandosi anche di essere ripresi.

Curiosa, invece, la circostanza di stanotte, durante la quale i tre astutissimi concorrenti credevano di non essere trasmessi in diretta. Hanno atteso, al contrario, proprio la fine della stessa, che su Mediaset Extra si interrompe alle 2. Anita, Rosy e Giuseppe sono stati inquadrati sul letto, muniti di foglio e penna, a pianificare le prossime nomination da fare lunedì 5 gennaio, considerando tutte le varie ed eventuali.

Frasi come quella di Anita: “Il problema sapete qual è? Lunedì già c’è gente, quindi qui non possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua” seguita con gesti sul foglio, sembrano chiare.

Non è la prima volta che avvertiamo il sentore che gli inquilini confabulino di notte. Spesso si sentono durante la diretta frasi come “Ne parliamo meglio stanotte” che non lasciano dubbi. Sfortunatamente, però, stanotte la regia ha sforato di qualche minuto dopo le 2 e i tre gieffini sono stati beccati. Volendo fare gli gnorri, diciamo che.. sicuramente stavano pensando alla lista della spesa di lunedì!

Ma se le intenzioni di questo trio fossero state proprio quelle che per noi sono chiare, c’è una squalifica in vista? Siamo anche curiosi di vedere la reazione di Beatrice Luzzi dato che proprio lei è stata accusata più volte dai tre inquilini di essere una stratega all’interno del gioco.

Quali saranno i provvedimenti per i tre gieffini?

La prossima puntata del Grande Fratello sarà trasmessa lunedì 5 gennaio e solo in quell’occasione assisteremo alle conseguenze di quella che è a tutti gli effetti una violazione del regolamento. I tre inquilini coinvolti non sono neanche al televoto quindi non c’è il rischio che lo stesso venga annullato. Si può pensare solo ad una squalifica o a mandarli direttamente in nomination.

L’unico dato sicuro è che quattro sono i concorrenti attualmente a rischio eliminazione: Beatrice, Letizia, Stefano e Vittorio. Quindi perché i tre hanno già sentito la necessità di pianificare le loro mosse future? Noia o paura di essere i prossimi al televoto?

Prenderemo sicuramente anche noi foglio e penna per capirci di più.