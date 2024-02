GF, Alfonso nella bufera: Luzzi al massacro, su Varrese surreale

Stasera, al Grande Fratello Signorini ha fatto nascere un nuovo confronto/scontro tra Beatrice e Massimiliano. L’attrice ha ribadito di aver accumulato da lui offese e insulti. Pertanto, è arrivato il momento per lei di nominarlo e il pubblico a casa ha applaudito a questa sua decisione. Varrese ha assicurato di non voler più spendere energie per Luzzi, ma i fatti dicono altro. Infatti spesso continua a lasciarsi andare a insulti e pesanti accuse nei suoi confronti.

Tanti applausi da parte del pubblico a casa quando Beatrice ha accusato Massimiliano di aver fatto “cose gravi” e di aver avuto atteggiamenti violenti. Alfonso ha fatto notare a Luzzi che le sue parole potrebbero essere esagerate. Il conduttore ha stroncato l’attrice ricordandole il momento in cui scherzando ha toccato in faccia Giuseppe. Eppure proprio Signorini ha più volte ripreso Varrese per i suoi atteggiamenti, lanciando ultimatum e riconoscendo proprio lui determinati errori. Oggi, invece, Alfonso ha preferito salvare l’immagine di Massimiliano e affossare Beatrice, contro il volere del pubblico.

Infatti, il pubblico da casa è furioso per la scena che si è creata. In realtà ciò che è accaduto stasera rende solo più forte Luzzi per i telespettatori. Sono tanti coloro che si stanno ribellando contro il programma, accusando tutti di aver mandato di nuovo al massacro Beatrice, la quale continua a reggere il programma e le percentuali del televoto parlano chiaro. Intanto, gli amici di Massimiliano hanno festeggiato e al suo rientro in salotto addirittura Perla Vatiero e Marco Maddaloni si sono alzati in piedi applaudendo. Poco dopo anche Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri si sono alzati in piedi soddisfatti.

Alfonso ha accusato Beatrice di parlare del passato e poi proprio lui è tornato sul gesto rivolto a Garibaldi. Addirittura il pubblico sta chiedendo di far uscire dalla Casa di Cinecittà Luzzi dopo questo massacro in diretta. Questo è stato un chiaro siparietto realizzato proprio per santificare Massimiliano e buttare giù Beatrice. E ancora Luzzi ha ricevuto altri insulti da Paolo una volta rientrata in salotto: “Tu non sai campare. Se dici questo è perché non sai stare sulla Terra. Tu sei sempre stata così”.

Tutto questo sta rendendo Beatrice forte fuori dalla Casa di Cinecittà. Una scena surreale con Alfonso che si è rimangiato le sue stesse parole e migliaia di telespettatori che da mesi chiedono la squalifica di Massimiliano per i suoi atteggiamenti. Solo qualche giorno fa, Varrese ha spinto in modo violento Vittorio in piscina. Stasera sono stati ricordati solo gli attacchi di Luzzi, ma non quelli che lei continua a subire ogni giorno, come quello di Paolo in diretta stasera.

Al gruppo si è unita Perla Vatiero, che si è lasciata andare a consigli (addirittura), ridendo. Soddisfatta e piena di sé, convinta di avere tutti dalla sua parte, ha preso addirittura in giro Beatrice. Il pubblico è furioso, perché Signorini ha affossato una concorrente che ha retto il programma e tutte le puntate in diretta da settembre.