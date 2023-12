Alex Belli fa nero Varrese (giustamente): il discorso perfetto

Da ormai diverso tempo Massimiliano Varrese è al centro di una polemica. Gli atteggiamenti del concorrente del Grande Fratello nei confronti di Beatrice Luzzi non sono piaciuti a gran parte del popolo del web, che ne ha chiesto a gran voce la squalifica. Ad esporsi a riguardo erano state anche personalità del mondo dello spettacolo, come Gessica Notaro e Roberta Bruzzone, che avevano condannato i comportamenti di Varrese.

Alex Belli: attacco a Massimiliano Varrese

Un attacco al gieffino è recentemente arrivato da parte di Alex Belli che, tramite post su X, ha detto la sua sulle parole utilizzate da Varrese nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. Varrese, infatti, era stato richiamato da Signorini in merito al suo comportamento, avvertito dal conduttore che alla prossima scivolata sarebbe arrivata la squalifica. L’attore aveva quindi replicato, scusandosi e provando a spiegare i suoi atteggiamenti tirando in ballo la sua professione. Ecco quindi che Belli ha espresso il suo parere a riguardo:

“Dite che forse siamo arrivati al momento della verità?? Però la scusa dell’essere su un ‘set’ su questi atteggiamenti francamente non regge affatto!! L’attore che partecipa ad un reality porta intrattenimento ma non mette in scena la cattiveria“.

Ad accodarsi ad Alex Belli è stata Nicole Murgia, nonché ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha pubblicato un post critico, probabilmente riferito al caso di Massimiliano Varrese: “Dipinti come i peggiori concorrenti della storia l’anno scorso, personaggi da cui prendere le distanze ma quest’anno scusate ho visto anche di peggio. Notte“.

Alex Belli contro Varrese: il precedente post

Non è la prima volta, ad ogni modo, che Alex Belli si scaglia via social contro Massimiliano Varrese. Solo qualche giorno fa, l’ex vippone aveva in primo luogo difeso Beatrice Luzzi e, successivamente, aveva attaccato il gieffino per i toni utilizzati contro di lei. “È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni” aveva scritto Alex Belli in un post, condannando il comportamento assunto da Varrese. Post che, tra l’altro, aveva ricevuto approvazione da diversi utenti.

GF: Signorini richiama Varrese

Come accennato in precedenza, Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, aveva fatto un discorso a Massimiliano Varrese sul comportamento di quest’ultimo, mostrandogli anche titoli di giornale che lo vedevano coinvolto. Il gieffino si era dunque scusato pubblicamente, ma il web aveva continuato a chiedere la sua squalifica. Durante la puntata, inoltre, Beatrice Luzzi aveva spiazzato tutti, abbracciando Massimiliano Varrese in segno di pace. È probabile che la gieffina avesse capito come l’inquilino fosse entrato in un personaggio da cui non riusciva ad uscire.