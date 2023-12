GF: Varrese intimorito, ma non basta. Perché Luzzi l’ha abbracciato

Come preannunciato, al Grande Fratello 2023 stasera Massimiliano Varrese viene richiamato da Alfonso Signorini in diretta. Con l’attore al centro della scena, la situazione si fa molto tesa e sul web è pioggia di critiche per la mancata squalifica. Infatti, molti telespettatori in questi giorni hanno chiesto al reality show di eliminare Varrese per via del suo comportamento, che ha oltrepassato il limite, tenuto con Beatrice Luzzi.

Fuori dalla Casa di Cinecittà sono intervenuti tante persone sul caso e tra queste, ad esempio, c’è Jessica Notaro. Alfonso aveva parlato con Massimiliano qualche ora prima della puntata, quando è entrato nella Casa per salutare tutti i gieffini. “Gliel’ho detto molto chiaramente che certe affermazioni su Luzzi erano fastidiose”, afferma stasera Signorini per giustificare la sua posizione. Dopo essersi collegato con i gieffini, chiede a Varrese di poter parlare con lui nella Stanza Led.

Innanzitutto, Alfonso fa un discorso a Massimiliano, a cui fa sapere che per fortuna la società è concentrata in queste settimane sul comportamento dell’uomo nei confronti di una donna. A questo punto, Signorini mostra a Varrese e al resto della Casa vari titoli di giornali che lo vedono protagonista in questi giorni.

Grande Fratello: Massimiliano Varrese si scusa, Beatrice Luzzi signora

“Tutti lo sappiamo che sei una brava persona e nessuna ti accusa di essere un violento. Ma è una questione di atteggiamento. Nonostante i miei richiami tu continui”, cerca così Alfonso di capire perché Varrese si sta comportando in un certo modo. L’attore si difende affermando di avere una certa irruenza, fine a se stessa, in quanto non si reputa una persona violenta. “Io sto riflettendo molto in questi giorni e mi rendo conto che mi sono preso troppo il bagaglio di difendere il gruppo. Non giustifico il mio atteggiamento, la mia fisicità che spesso inganna”, così si difende Varrese.

Dopo di che, l’attore si scusa pubblicamente. Lui stesso ammette che dall’esterno può essere frainteso, vedendo ben tre clip dei suoi sgradevole atteggiamenti con Beatrice. Intanto, sul web il pubblico continua a chiedere la squalifica di Massimiliano dal GF 2023. “Evidentemente ho confuso l’attore dalla realtà”, confessa in puntata Varrese. “Io te lo dico, alla prossima che fai così sei fuori dal gioco. Non esiste una roba del genere”, avverte Alfonso.

Ma questo non basta per i telespettatori, che avrebbero voluto vedere Varrese punito dalla produzione, come nelle scorse edizione è accaduto ad altri ex concorrenti. Signorini chiede a Beatrice di raggiungere Massimiliano. L’attrice ammette che il collega è “molto altalenante” e che la fa soffrire. Alfonso crede che Varrese sia entrato talmente tanto nel personaggio “rivale di Beatrice” che ora non riesca a distinguere la realtà dalla recita.

Luzzi alla fine spiazza tutti e abbraccia Massimiliano, in segno di pace. Probabilmente, Beatrice ha capito che Varrese era effettivamente entrato in un personaggio da cui non riusciva a uscire e che gli serviva per contrastarla, recitando anche. L’attrice appare addirittura commossa dopo questo abbraccio e prendendolo per mano torna con lui in salotto. I suoi fan, però, non perdonano e si dicono indignati per la mancata squalifica.

Luzzi continua, nonostante l’abbraccio, a ritenere che il comportamento di Massimiliano sia stato aggressivo. Abbracciandolo vuole sicuramente cercare di riportare la pace nella Casa, ma con questo di certo non giustifica quanto accaduto fino a qualche giorno fa.

Fuori luogo l’intervento, invece, di Sara Ricci, la quale interviene – quando ormai il discorso viene archiviato – e dichiara di non essere affatto d’accordo con i rimproveri fatti a Varrese. L’attrice, che è già stata smontata stasera da Signorini, crede che la gente non sia riuscita a leggere bene le parole di Massimiliano. Il conduttore si mostra infastidito da questo intervento e fa notare a Sara che lo stesso Varrese ha compreso il suo errore.

Massimiliano dopo quanto accaduto scoppia in lacrime e appare intimorito, anche perché ora è consapevole che si è creato un caso mediatico fuori sulla sua persona. Inoltre, riceve un avvertimento: verrà squalificato al prossimo errore.