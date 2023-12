GF, Signorini entra in Casa e fulmina Varrese: cos’è successo

Questo pomeriggio, c’è stata una sorpresa speciale nella Casa del Grande Fratello. Prima, sono arrivati dei misteriosi pacchi di Natale per gli inquilini. Tra i vari regali, i ragazzi hanno trovato anche un biglietto da parte di Alfonso Signorini, che poco dopo è comparso improvvisamente in Casa. In vista della puntata di questa sera, 16 dicembre, e delle vacanze di Natale, il conduttore ha deciso di andare a trovare personalmente i concorrenti, così da fare un bilancio di questi primi mesi di programma. Increduli dalla visita di Signorini, i gieffini sono rimasti completamente immobili a causa del “freeze“. Successivamente, dopo essere stati sbloccati sono corsi a salutare Alfonso con grande gioia e affetto.

Da lì, Signorini ha iniziato a parlare direttamente ai diversi concorrenti. Il conduttore si è rivolto prima a Massimiliano Varrese, lanciandogli una velata stoccata. “Massi, che stai a fare? Eh? Hai uno sguardo veramente inquietante. Quando ti guarda così mi mette…”, ha detto il presentatore. Alfonso non è sicuramente il primo ad aver fatto questo commento, dato che da tempo sul mondo del web gli utenti parlano da tempo in questo modo dello sguardo e del modo di fare di Varrese. L’attore si è subito difeso, dicendo di venire spesso frainteso.

Al che, Signorini ha passato la palla a Beatrice Luzzi, dicendo: “Vero Bea? Lei ne sa qualcosa… lei non fraintende niente!”. Chiaramente, il giornalista ha fatto riferimento all’ostile rapporto tra la Luzzi e Varrese, che soprattutto negli ultimi giorni hanno avuto degli scontri molto accesi. A tal proposito, i comportamenti dell’attore verso la donna hanno causato una forte polemica sul web, con tanto di richieste di squalifica e interventi da diversi personaggi noti dello spettacolo, come Gessica Notaro e Roberta Bruzzone.

Alfonso Signorini: l'elogio a Beatrice Luzzi e l'aneddoto su Rosy Chin

Dopodiché, Alfonso Signorini ha voluto dedicare delle parole speciali proprio a Beatrice Luzzi. Il conduttore ha elogiato l’attrice come donna e come concorrente, definendola un vero e proprio valore aggiunto per il programma e anche per i suoi coinquilini:

La Luzzi dev’essere davvero tosta nella quotidianità. Però è anche un bello spunto di riflessione, a me piace molto. Fornisce sempre spunti interessanti e sani di discussione. Per me è un valore aggiunto in questo programma. credetemi. Perché generalmente le discussioni quelle un po’ intelligenti di contenuto languono o languiscono. Per Beatrice non a caso può essere da stimolo per tanti di voi, per me è una cosa bella questa.

Alla fine, per coronare questo momento, i due si sono scambiati uno scherzoso bacio sotto il vischio davanti a tutti gli altri concorrenti della Casa. Ma, non è finita qui. Alfonso ha anche rivelato un inedito aneddoto sul suo rapporto con Rosy Chin. A quanto pare, i due si conoscevano bene già prima del Grande Fratello. Questo perché, circa 15 anni fa, la chef era vicina di casa proprio di Signorini. Inoltre, il conduttore è stato ospite nel famoso ristorante di Rosy, dove quest’ultima aveva offerto la cena a lui e diversi amici.

Alfonso ha confessato di aver apprezzato molto la discrezione della gieffina, che non ha mai rivelato nulla ai suoi coinquilini. “Proprio lei poi, che sa vita, morte e miracoli e i miei inciuci, infatti speravo non dicesse nulla”, ha ammesso Signorini.