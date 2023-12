GF, Roberta Bruzzone stronca Varrese: il gesto social

Sin dall’inizio della sua esperienza al Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha diviso il pubblico. Inizialmente, l’attore ha attirato l’attenzione a causa dell’interesse manifestato nei confronti di Heidi Baci. All’epoca, in molti criticarono l’insistenza di Massimiliano nell’avvicinarsi alla giovane ragazza, che aveva più volte rifiutato le sue avances. Il tutto culminò quando il padre di Heidi entrò nella Casa per riprendersela, accusando Varrese di avere degli atteggiamenti completamente sbagliati. Ma, anche dopo l’uscita della gieffina, diversi comportamenti dell’uomo hanno suscitato parecchio sdegno, provocando addirittura la reazione di diversi personaggi noti dello spettacolo. Tra questi, l’ultima ad esprimersi è stata la criminologa e psicologa Roberta Bruzzone.

Roberta Bruzzone si unisce alle proteste contro Massimiliano Varrese

Com’è noto, Massimiliano ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale con Beatrice Luzzi. Tuttavia, nelle ultime settimane, diversi atteggiamenti nei suoi confronti non stanno piacendo per nulla al pubblico. Solo recentemente, l’attore si è avvicinato alla Luzzi con fare minaccioso, affermando: “Abbassi lo sguardo? Fai bene a farlo, sai? Tienilo basso, presuntuosa”. Alla luce di tutto ciò, sui social ha iniziato a divulgarsi sempre di più l’hashtag “Fuori Varrese“, dove si richiede a gran voce la squalifica dal Grande Fratello per l’attore.

A tal proposito, anche Roberta Bruzzone si è unita alle proteste del mondo del mondo del web. La criminologa ha prima messo mi piace e poi condiviso sul suo profilo Twitter un post in cui veniva invocata la squalifica di Varrese, con tanto di tag alla pagina ufficiale del Grande Fratello e ad Alfonso Signorini. Dunque, anche la psicologa crede che sia giunta l’ora di prendere un provvedimento serio nei confronti di Massimiliano, smettendo in questo modo di dare visibilità in televisione ad atteggiamenti non sani soprattutto nei confronti delle donne.

La Bruzzone non è stata la prima ad esporsi sul gieffino. Alcuni giorni fa, Gessica Notaro ha condannato i comportamenti di Varrese, accusandolo di manipolazione e narcisismo patologico. Dopodiché, la stessa opinionista social del reality, Rebecca Staffelli, ha ammesso di averlo trovato spesso maleducato e diseducativo. Infine, è necessario menzionare l’intervento dello stesso figlio di Beatrice Luzzi, che in diretta televisiva lo ha definito un “vigliacco” ed ha consigliato alla madre di non dargli corda.

A questo punto, non resta che attendere per capire se il Grande Fratello e Alfonso Signorini decideranno di prendere dei seri provvedimenti nei confronti di Massimiliano Varrese nella prossima puntata del reality.