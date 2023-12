Beatrice Luzzi è il GF 2023, non c’è storia: Varrese e Ricci out

Torna l’attenzione di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023, come sempre. D’altronde è lei la vera protagonista di questa edizione, attorno alla quale ruotano la maggior parte delle dinamiche. Nella serata dell’11 dicembre 2023, l’attrice regala grandi emozioni. Nel corso della 26esima puntata, si parla inizialmente degli scontri che l’attrice ha avuto nei giorni scorsi con Sara Ricci. Le due inizialmente sembravano felici di condividere questa esperienza insieme nella Casa di Cinecittà. Ed ecco che nel giro di pochi giorni sono nate delle forti tensioni.

Beatrice ha accusato Sara di aver tirato in ballo il lutto della madre in una situazione delicata. La Ricci appare molto convinta di se stessa e della posizione presa nella Casa di Cinecittà. In realtà sul web il pubblico è quasi totalmente schierato dalla parte di Beatrice e contro Sara, davvero poco apprezzata dai telespettatori. La Ricci accusa, inoltre, la collega di aver detto cose pesanti una notte senza microfono. Tali rivelazioni riguardano Anita Olivieri, la quale ha saputo tutto da Sara. Quest’ultima stasera precisa che Beatrice le avrebbe rivelato una cosa che la giovane gieffina farebbe in bagno.

La situazione diventa imbarazzante, tanto che Alfonso decide di chiudere il discorso e andare avanti. “Non è che avere figli e un marito significa essere una femminista”, dichiara Alfonso rivolgendosi a Sara. Non finisce qui, perché il conduttore tuona di nuovo contro la Ricci, dopo averla asfaltata durante la scorsa puntata: “Lo sappiamo che sei un po’ evanescente e quindi non ti ricordi quello che dici”.

Nessuno sembra prendere le difese di Sara tra i telespettatori, secondo cui non starebbe facendo una bella figura. Non c’è, infatti, storia. E si inserisce, come sempre, Massimiliano Varrese, pronto a prendere la palla al balzo per mettersi al centro dell’attenzione sfruttando la popolarità di Beatrice.

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi e l’amore del pubblico di Canale 5 (e non solo)

Per Beatrice Luzzi arriva stasera una graditissima sorpresa: può riabbracciare i suoi due figli e il cagnolino Simba. Prima di rivedere tutti loro, l’attrice ha ripercorso la linea della vita fatta in questi giorni nella Casa di Cinecittà. Così la concorrente ha spiegato di aver avuto un’infanzia serena, ma allo stesso tempo difficile per via del carattere duro della madre. “Mi dispiace se può rimaner male per questo”, dichiara stasera Beatrice, ricordando di aver recuperato negli ultimi anni il loro rapporto.

Ad allontanarle sarebbe stata soprattutto la presenza del fratello, che lei definisce in casa “un privilegiato”, per cui la madre pare prendesse sempre le parti. La Luzzi racconta di avere un rapporto complicato con lui, che si sarebbe allontanato da casa a circa 16 anni. Anche in questo caso, Beatrice riesce a colpire il pubblico, il suo vasto pubblico. A differenza di altri concorrenti, la Luzzi non ha bisogno di nessuno in particolare per creare delle dinamiche.

“Beatrice è il Grande Fratello 2023” e ancora “Sono tutte comparse nel GF di Beatrice”, si legge sui social network. Il pubblico è affascinato da lei e la sostiene. Anche Cesara Buonamici si esprime in modo positivo nei suoi confronti: “Io apprezzo Beatrice, anche se tu Alfonso ci metti un po’ l’una contro l’altra. Ogni tanto, però, riposati”. Dallo studio, arriva il sostegno di Giampiero Mughini, il quale attacca duramente Sara Ricci.

Beatrice Luzzi riabbraccia i figli al Grande Fratello

Finalmente per Beatrice, che occupa mezza puntata dell’11 dicembre 2023, arriva il momento di rivedere Valentino ed Elia, i suoi due figli. Emozionante il momento in cui Simba arriva da lontano e corre verso l’attrice con grande felicità. I cane salta da una parte all’altra per la forte emozione che sta provando. Dopo di che, Beatrice vuole assicurarsi che tutto fuori stia procedendo per il meglio per Valentino ed Elia.

Il primo le fa notare che se dovesse uscire darebbe solo soddisfazione a chi ci godrebbe. Valentino consiglia alla madre di non ascoltare gli attacchi lanciati da Massimiliano Varrese, che in salotto si scalda. “Non è un uomo, è solo un vigliacco”, tuona in diretta il figlio di Beatrice.