GF, Signorini stronca Perla e asfalta Sara: la polemica sul televoto

Nasce una polemica sul web nel corso della 25esima puntata del Grande Fratello 2023. Ciò accade per via del televoto, che viene lasciato aperto per tutta la prima fase di questa serata, proprio mentre i nominati finiscono al centro dell’attenzione. Prima tra tutte è protagonista Sara Ricci, che viene asfaltata da Alfonso Signorini in diretta e che ha ricevuto non poche critiche da Beatrice Luzzi nei giorni scorsi. Subito dopo, anche Mirko Brunetti e Perla Vatiero vengono messi sotto i riflettori. All’appello manca solo Anita Olivieri, l’altra gieffina presente al televoto.

Solitamente pochi minuti dopo l’inizio della puntata, Signorini toglie la possibilità di continuare a votare ai telespettatori. Questo viene fatto per giusta causa, in quanto si rischia di influenzare in diretta il parere del pubblico, mettendo sotto una luce negativa determinati nominati. Stasera, invece, il televoto resta aperto per un bel po’ e questa fa storcere parecchio il naso. Il sospetto non riguarda Perla Vatiero, che nei sondaggi risulta votatissima dal pubblico che la ama.

Ma il dubbio è su Mirko, Sara e Anita. C’è chi pensa che questo tempo sia stato dato per dare la possibilità ai telespettatori di votare per questi tre concorrenti, influenzando però le opinioni in diretta. D’altronde il televoto è aperto da parecchi giorni, ovvero da lunedì scorso. Vengono così fatte dai telespettatori varie ipotesi riguardanti chi rischia di essere eliminato.

Grande Fratello 2023, Signorini stronca Sara Ricci

Signorini asfalta Sara Ricci quando chiede a Beatrice Luzzi perché ha scelto di nominare la collega quando ha dovuto dire chi avrebbe voluto eliminare tra i nominati al televoto. Sara è finita in sfida con Anita Olivieri, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. In questa circostanza, Sara ricorda che fuori dalla Casa di Cinecittà la sua carriera sta andando avanti, tanto che la produzione del reality l’avrebbe strappata dalla tournée che stava svolgendo nei teatri.

Signorini non se ne resta in silenzio e affossa in diretta Sara: “Ma quale tournée stavi facendo che non lo ricordo?”. La Ricci ha spiegato che si trattava dello spettacolo Tenente Colombo, con cui stava girando l’Italia. A questo punto, Alfonso spiazza stroncando Sara: “Ah si ricordo che avevi una rappresentazione la domenica. Ma dopo la domenica non avevi niente… vabbè lasciamo stare. Devi darti una mossa”. Una chiara stoccata quella del conduttore, che non passa inosservata.

Mirko e Perla al GF: è addio in diretta? Signorini asfalta la Vatiero

Alfonso Signorini chiama in disparte Perla e Mirko. Manda in onda una clip che riassume tutto il periodo che hanno trascorso finora nella Casa di Cinecittà. Il cambiamento di Brunetti è abbastanza evidente, ovvero quello avvenuto con l’ingresso di Greta Rossetti. Infatti, Mirko appare ora più distante da Perla, tanto che oggi sembra ormai aver chiuso la sua porta a questa relazione.

Stasera Mirko dichiara che il loro è stato un amore fortissimo. Ma oggi si sente “scarico” e crede ormai di aver dato tutto alla loro relazione: “Sì, mi sento inaridito”. Le sue parole appaiono come un chiaro segnale che non dà la possibilità a un ritorno di fiamma con lei. I loro fan, infatti, restano delusi di fronte a queste sue parole.

Intanto, Perla conquista ancora il pubblico con le sue affermazioni:

“Non riesco a dargli una definizione. Non so in questo momento quello che provo. Ci troviamo in una situazione di disagio. Non orgoglio, ma ho una dignità. Io mi dissocio da cose che vedo abbastanza ridicole. Sì alludo alla presenza di Greta. Mirko? Lo vedo normale. No, non mi sentirei sollevata se Mirko dovesse uscire. A me dispiacerebbe perché ha ancora tanto da dare. Con me, qualunque cosa debba fare, può non farlo qua dentro”

Dopo questo piccolo confronto, i due discutono durante la pubblicità. Tornati in onda, Alfonso Signorini vuole sapere di cosa stanno parlando ed esce fuori che stanno parlando di quanto accaduto a Temptation Island. Su questo punto, interviene il conduttore che asfalta Perla: “Io l’ho seguito bene. Ti sei portata in stanza un tentatore, con il quale non ci hai fatto niente. Diciamo che sei stata tu la prima, me lo ricordo io, capisci?”.

La Vatiero non se ne resta in silenzio, ma spiega di essersi avvicinata così tanto al tentatore quando ormai Mirko dimostrava di essere innamorato di Greta.