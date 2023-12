GF, i pianti di Mirko e Perla: Alfonso li stronca. Verità sugli ingressi

Alfonso Signorini ha iniziato la 24esima puntata del Grande Fratello 2023 con Mirko, Perla e Greta. Il conduttore ha mandato in onda inizialmente una clip che riassumeva quanto accaduto dopo l’ingresso della Rossetti in Casa. Sia Mirko che Perla si sono spesso lasciati andare a pianti liberatori, facendo entrambi notare che è complicato convivere tutti e tre in una casa.

Ma ecco che Alfonso ha chiarito la situazione, svelando in diretta che sono stati loro a scegliere di risolvere questa loro situazione sotto le telecamere, dopo aver dato inizio al tutto a Temptation Island, dunque in TV. Detto ciò, ha confermato che i tre gieffini erano consapevoli che si sarebbero ritrovati tutti lì, dopo l’ingresso di Mirko.

“Intanto, noi tutti ci rendiamo conto della difficoltà che state vivendo in questa convivenza forzata, che ognuno di voi aveva previsto. Nel momento in cui io chiamo Mirko al GF, sapevate che avrei chiamato anche Perla e Greta. Voi avete scelto di viverlo davanti alle telecamere. È un percorso duro, ma che vi porterà a risolvere”

A detta di molti telespettatori, le parole di Signorini stasera al GF avrebbero in qualche modo fatto capire che Mirko e Perla non avrebbero dovuto apparire così sconvolti dall’ingresso di Greta, visto che entrando in gioco entrambi sapevano e hanno accettato che sarebbe arrivata anche lei. La considerazione fatta da Alfonso non è passata inosservata. D’altronde lo stesso Brunetti, nella scorsa puntata, si era detto certo dell’ingresso nella Casa di Greta come concorrente.

E Perla non era apparsa per nulla sbalordita. Anzi, quando fuori dalla Casa una fan ha urlato che sarebbe presto arrivata Greta, i due ex fidanzati non hanno mosso ciglio. Dunque, c’era sin dall’inizio la consapevolezza da parte di tutti e tre di ciò che sarebbe accaduto. Eppure in questi giorni Mirko e Perla sono apparsi provati, come se non fossero a conoscenza del fatto che avrebbero vissuto questa esperienza con Greta nella Casa, lasciandosi andare a vari sfoghi.

Va anche detto che finché ci sono solo parole tutto va bene, poi quando una situazione viene vissuta in prima persona tutto cambia. Quindi è probabile che quei pianti siano dovuti al fatto che non immaginavano che sarebbe stato così difficile quando hanno accettato di affrontare i loro problemi sentimentali sotto le telecamere. Sta di fatto che Mirko, Greta e Perla non hanno replicato alla verità svelata da Signorini stasera.

Intanto, in diretta Perla ha ribadito solo di volersi mettere al primo posto in questo percorso, definendosi la priorità di se stessa. Non si è arrivati, per il momento, a un vero confronto tra i tre ex protagonisti di Temptation Island 2023. Greta non ha avuto ancora modo di esprimersi più di tanto. Mirko e Perla, invece, sono decisamente cambiati rispetto alla scorsa settimana. L’ha fatto notare anche Cesara Buonamici, la quale ha sottolineato come fino a qualche giorno fa apparivano complici e sempre più vicini.

L’ingresso di Greta ha decisamente cambiato le carte in tavola, in quanto entrambi devono fare i conti con la sua presenza per motivi diversi. Ma, come ha anticipato prima di entrare in gioco, la Rossetti non ha intenzione di fare alcuna guerra nella Casa di Cinecittà con Perla. Con lei sembra volere un rapporto pacifico, tanto che prima della diretta di stasera le ha dato una mano ad aggiustare i capelli.