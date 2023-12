GF Mirko bacia Perla, lei gli dà un palo epico: la reazione (video)

Nella serata di sabato 2 dicembre andrà in onda la puntata del Grande Fratello che vedrà l’ingresso ufficiale di Greta Rossetti nella Casa più spiata d’Italia. L’ex tentatrice di Temptation Island, nella puntata di lunedì scorso, aveva avuto un confronto sia con Mirko Brunetti, mettendo un punto alla storia d’amore con quest’ultimo, sia con Perla Vatiero, ex fidanzata proprio del gieffino. Se da un lato c’è fermento per l’ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello, che ha comunque fatto sapere di non voler entrare nella Casa per riconquistare Mirko, dall’altro Brunetti e Perla Vatiero sono sempre più vicini.

GF: Mirko e Perla sempre più vicini

Nella giornata di venerdì, i due ex fidanzati si sono lasciati andare a diversi momenti di tenerezza. Trovatisi a lavare i piatti insieme, dopo cena, Perla e Mirko hanno avuto modo di parlare della loro situazione attuale, per poi spostare il discorso sui loro compleanni. Mirko, in particolare, aveva proposto a Perla, come regalo, un pomeriggio in spa, qualora i due si fossero trovati ancora insieme nella Casa il prossimo 28 dicembre. La proposta non è stata ben accolta da Perla, memore del fatto che Mirko aveva fatto la stessa cosa con Greta ai tempi di Temptation Island.

Mirko ha quindi provato a recuperare la situazione e, mentre Perla stava lavando i piatti, si è avvicinato all’ex fidanzata, tentando di rubarle un bacio. Perla si è prontamente scansata, aggiungendo: “Ma perché devi sempre fare queste cose che io odio? Non è che sono cambiata in tutto“. Alla fine, però, i due si sono messi a ridere. Nella notte, invece, Perla e Mirko sono tornati a discutere delle considerazioni di Beatrice Luzzi nella scorsa puntata, quando aveva commentato il riavvicinamento tra i due ex fidanzati. L’attrice, di cui alcune frasi erano state riprese, aveva sostenuto che, per Perla, Mirko fosse un buon partito, infastidendo la Vatiero.

Mirko cerca di dare un bacio a Perla #perletti pic.twitter.com/csEii76CYL — Mirko e Perla (@perletti_M) December 1, 2023

Perla e Mirko: la discussione nella notte

Nella notte, Mirko ha quindi spiegato a Perla come Beatrice stesse semplicemente facendo un complimento a lui: “Lei stava solo facendo un complimento a me, andando contro te, dicendo che tu vuoi me soltanto per il buon partito“. Perla ha quindi esposto il suo punto di vista:

“Il suo discorso in privato è stato un altro e mi ha detto che buon partito non intendeva a livello economico, ma per i valori che quella persona può avere e nello specifico quel tipo di ragazzo che ha la maturità giusta, la fiducia che ti può dare e ha detto che uomini così ne esistono pochi, mentre di donne con dei valori e dei principi se ne possono trovare tante. Io ho detto che invece se ne possono trovare di uomini con dei valori, ma non è che intendevo che se ne possono trovare cento. Io parlo di valori di base che come ce li ho io possono averli altri cento“.

Mirko, però, ha inteso la risposta dell’ex ragazza come un tentativo di sminuirlo: “Nel momento in cui lei dice che potresti ritornare da me per il buon partito e tu rispondi che ci sono anche altri uomini che hanno i valori, io Mirko la prendo come se tu per difendere te stessa mi sminuisci, dicendo che non ti servo io, ma ce ne sono tanti altri, quando in realtà lei mi ha fatto solo dei complimenti“. Perla ha quindi replicato, chiudendo il discorso e facendo capire a Mirko come il suo intento non fosse quello di sminuirlo, bensì di fare un ragionamento più ampio: “Io non ho sminuito te, non ho detto ‘come Mirko ce ne stanno altri cento’, il mio discorso è stato più vasto, era un discorso molto più alto“.