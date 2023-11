GF, Greta spiazza con Perla e molla Mirko. Alfonso la vuole in Casa

Alfonso Signorini ha preparato al Grande Fratello 2023 due confronti in diretta in studio con i protagonisti del momento: Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Quest’ultima viene subito accolta dal conduttore, nei primi minuti della 21esima puntata. L’ex tentatrice ammette di essere “molto delusa”. Greta anticipa di essere arrabbiata soprattutto con Mirko, in quanto non è in grado di prendere una posizione. I concorrenti nella Casa di Cinecittà inizialmente sono all’oscuro della sua presenza in studio e Alfonso manda in onda una clip che fa da riassunto alla prima settimana che Mirko e Perla hanno trascorso nel reality insieme.

I due ex fidanzati si sono riavvicinati parecchio, con dichiarazioni importanti e molto forti. In questa prima fase, Mirko e Perla deludono non poco i fan. In particolare, Brunetti dichiara di sentirsi ancora fidanzato con Greta sebbene abbia condiviso momenti speciali con Perla:

Sicuramente la complicità con Perla è agli occhi di tutti, ma è inevitabile… abbiamo convissuto. Sto riflettendo molto per me stesso, al di là di questo. Ho una relazione fuori e la mia testa è lì. Certo, io mi sento ancora fidanzato con Greta. Però sì le emozioni sono evidenti

Perla ammette di volere molto bene a Mirko, citando anche lei i cinque anni di convivenza vissuti insieme e che oggi, a detta loro, li renderebbero così complici. Vatiero resta ancora sul vago:

Non ho più rabbia, ma io che provo qualcosa o meno non lo so. Ribadisco che ho avuto più di una delusione da parte sua, che io sinceramente non ho dimenticato

Alfonso, però, crede che il loro riavvicinamento non sia dovuto ai cinque anni di convivenza che hanno vissuto: In questi 5 anni di convivenza non è che giustifichino tutto questo. Non basta questo per giustificare una complicità così. Dopo di che, il conduttore riprende alcune frasi dette da Beatrice Luzzi, la quale crede che per Perla Mirko sia “un buon partito”. La sua considerazione infastidisce la Vatiero, che lo stronca: “Se avessi visto Mirko come un buon partito l’avrei spostato anche prima e non avrei fatto quello che ho fatto, a casa mia”.

Lizzi incassa il colpo e fa un’espressione di chi ha capito di essere stata asfaltata. Cesare Buonamici passa all’attacco contro Beatrice, chiedendole: “E allora Greta la ritieni più all’altezza di Mirko?”. L’attrice non si scompone e resta in piedi: “Se devo dire la verità no, Greta meno di lei”.

Grande Fratello: il confronto tra Perla e Greta in studio

Signorini chiede a Perla di raggiungerlo in studio. Arrivata, Vatiero non trattiene le lacrime:

“Mi voglio proteggere. Premetto che la rottura mi ha dato tanta sofferenza e quindi oggi è come se non vedessi nulla. L’unica cosa che conta sono io, me lo devo. Devo godermi la Casa e trovare me stessa. Al momento, non ci credo”

E arriva il momento per Perla di confrontarsi con Greta in modo deludente. I fan avrebbero voluto un confronto più vero, senza troppe carinerie. Alfonso Signorini prova a creare uno scontro, ma entrambe non sono intenzionate a farlo. Perla appare più combattiva, mentre Greta è un angelo. L’ex tentatrice si lascia andare a un discorso che sputa su ciò che lei stessa ha fatto qualche settimana fa:

“Mi dispiace vederti così da donna a donna. Ti chiedo scuse se un mio atteggiamento del passato ti abbia potuto ferire. La colpa non è la tua io non ce l’ho con te. Non mi piace questo astio, perché non mi piace fare la guerra per un uomo. Vorrei mettere un punto”

Molti, però, ricordano quando Greta è entrata nella Casa di Cinecittà agguerrita, scagliandosi duramente contro Angelica Baraldi e Anita Olivieri. Eppure stasera sembra aver cambiato idea, improvvisamente, e non crede più che farsi la guerra per un uomo sia giusto. C’è da dire che questo è un confronto pacifico, da donne mature. E la colpa finisce su Mirko, che ancora non ha preso una decisione. Intanto, Perla continua a mantenere un atteggiamento freddo e distaccato con Greta:

“In realtà io non ho mai avuto nessun problema nei confronti tuoi. Non mi sono mai permessa nella Casa di dire qualcosa su di te di negativo. Di cose esterne, da come puoi vedere, io non ho mai fatto assolutamente niente. Non ho mai scritto cose inutili. La mia delusione deriva da ciò che Mirko ha fatto, dai valori che ho sempre creduto che lui avesse. Non la conosco, quindi non posso basarmi su tre parole che dice stasera. Nell’intervista dico ‘è il nulla’, ma per me, non per Mirko. Al posto di Greta? Avrei fatto la stessa cosa, un passo indietro”

Intanto, Greta molla ufficialmente in diretta Mirko, ritenendo che sia ancora innamorato di Perla. Per questo, decide di tirarsi fuori dal triangolo amoroso o almeno questo è ciò che sembra:

“Lui è una persona ancora innamorato della sua ex fidanzata. Il tatuaggio rimarrà qui, lui comunque rimarrà una persona importante. La foto che ho condiviso senza tatuaggio? Ti giuro su mia mamma che non ci avevo pensato. Ho subito scritto che questa foto era di maggio. Ho lanciato tante frecciate, ma questa non l’ho fatta apposta. Io non ho le basi per creare un rapporto, quindi non vado neanche avanti”

Come finisce il confronto tra Perla e Greta: Buonamici perplessa, Fiordaliso decifra

Cesara Buonamici, però, ha un dubbio: come mai Greta stasera è così tranquilla? “Ti abbiamo visto combattiva, anche con Angelica. Cos’è successo di così determinante?”, chiede l’opinionista. La Rossetti spiega semplicemente di aver capito che Mirko è innamorato di Perla: “Con me è passione, con lei è amore”. Dunque, ha ormai deciso di farsi da parte.

“Cosa auguro a Perla? Di essere felice con lui o senza di lui”, dichiara infine l’ex tentatrice. Perla augura lo stesso a Greta e rispondendo a una domanda di Signorini ammette di non vedere un futuro per la relazione di Mirko e Rossetti.

A decifrare la situazione è Fiordaliso, appoggiata da Beatrice Luzzi. La cantante fa notare a Mirko: “Secondo me l’hanno massacrata fuori. Io l’ho vista come un pulcino”. In effetti, è proprio così. Infatti, nei giorni scorsi Gessica Notaro ha preso pubblicamente le difese di Greta per i forti attacchi che sta ricevendo.

GF: il confronto tra Mirko e Greta, Signorini propone a lei di entrare come gieffina

Perla rientra nella Casa, dove Alex Schwazer ci tiene a fare il suo commento. Lo sportivo fa notare che non è bello vedere due persone discutere su una terza persona assente. Sì riferisce al confronto tra Perla e Greta senza la presenza di Mirko. “Consentimi di dirtelo, ma hai detto una cosa senza senso”, tuona Alfonso rivolgendosi ad Alex. Infatti, subito dopo prepara la scena per il confronto tra Mirko e Greta.

Arriva così il momento per Brunetti di parlare con l’ex tentatrice. Greta ammette di essere convinta che sia meglio per rispetto di entrambi chiudere la relazione. Questo perché crede che Mirko al GF non la stia rispettando. Ma Brunetti ha un altro pensiero:

“Oggi non ho ancora capito perché è finita. Io credo che tu già mesi fa ti sei resa conto che non ero la persona giusta. Oggi hai preso la palla al balzo, avevi trovato la motivazione nella Fashion Week. Non c’era stata chissà quale falsità. Con Perla è la complicità di due persone che hanno convissuto per 5 anni. Io ho lottato. Tu al primo tentennamento sei scappata. Io ho sempre seguito quello che mi dice il cuore. Qui dentro ho dimostrato la persona che sono, essendo sempre coerente. Sei una persona stupenda, ma nella nostra relazione ho sempre messo Greta al primo posto, a differenza tua”

Greta gli assicura che non è così e resta ferma nella sua posizione. L’ex tentatrice crede che Mirko debba risolvere ancora delle cose. “Io non mi faccio dire da nessun uomo che dice di avermi dato un bacio controvoglia e non mi faccio deridere per un tatuaggio che non ti ho costretto a fare”, tuona la Rossetti. Detto ciò, Mirko le rinfaccia di averlo messo in difficoltà quando ha discusso con Angelica.

Ma Greta non ci sta e gli fa notare che lui in questi giorni l’ha messa in difficoltà con il suo riavvicinamento con Perla. Mirko non se ne resta in silenzio: “Quella è la stessa difficoltà che mi hai dato tu quando sei uscita e sei andata a dormire dai tuoi ex. Come io ho compreso, anche tu dovevi farlo”.

Concluso il confronto tra loro, ecco che Signorini prepara l’ingresso in Casa come concorrente di Greta:

“Tutti vorrebbero vederti entrare Greta, ma c’è anche chi non vuole. Per te non sarebbe un’esperienza facile da affrontare, ma io la domanda te la devo fare: tra qualche giorno te la senti di entrare nella Casa?”

La risposta? Greta chiede di poterci pensare, ottenendo risposta positiva dal conduttore. Dunque, a breve i telespettatori potrebbero assistere all’ingresso della Rossetti nel gioco.