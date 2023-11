GF, sfogo di Gessica Notaro: così si è schierata con Greta Rossetti

Dall’entrata di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello, la situazione tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti è cambiata. Molti telespettatori stanno seguendo con passione la storia tra i due inquilini e sperano in un ritorno di fiamma. Sebbene l’ex tentatrice non si è intromessa più e, sui social, sta cercand0 di evitare di parlare della questione, molti haters le scrivono insulti e offese.

Greta, qualche giorno fa, si è sfogata proprio a causa di queste continue critiche che riceve. Ha chiesto “di essere lasciata in pace” perché per lei “è finita”. Nonostante ciò i ‘Perletti’ (fan della coppia Perla-Mirko) non le danno tregua. Ad intervenire anche una famosa attivista, Gessica Notaro.

Le due sono amiche e l’influencer ha deciso di scrivere in difesa di Greta. Secondo lei, si è superato il limite e, in concomitanza della giornata contro la violenza sulle donne (che cade il 25 novembre), questi atteggiamenti diventano ancora più inaccettabili. Per la Notaro è da ipocriti celebrare questa commemorazione con “frasi fatte” e poi denigrare sui social un’altra donna. Così Gessica è intervenuta pubblicando una story Instagram.

“Tutti voi ridicoli/e che state massacrando questa ragazza sui social, come fate con tante altre, mi raccomando domani che è il 25 novembre ricordatevi di disegnarvi il segno rosso sulla guancia per prendere un po’ di like. Siete dei poveretti“

Contenuto condiviso poi dalla Rossetti che ha apprezzato il gesto e ha scritto: “Sei una grande donna con la d maiuscola“.

Il duro sfogo di Greta

In queste ore, soprattutto dopo il confronto avvenuto tra Perla e Mirko, in molti stanno rispondendo sotto i post di Greta per cercare di capire cosa ne pensa o per prenderla in giro.

Si leggono commenti come: “Il karma non perdona. Prossimo tatuaggio“. Oppure: “Mi dispiace dirtelo, ma riflettici io se fossi in te lo lascerei, non è facile, farà male, ma è la cosa più giusta. Anche per il tuo bene. Loro sono destinati a stare insieme“. Ciò l’ha portata a chiedere di “essere lasciata in pace”.

“Basta mi avete rotto… Ma chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare? Io la mia decisione l’ho già presa e come e quando e, soprattutto, se vorrò dirla, lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole, provare l’amore con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice, nessuno gli ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi… Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo e mai lo farò perché l’amore è libertà e se lo riscoprirà con un’altra persona, sarò contenta per lui. Non rompetemi più le pa**e però, perché siete pesanti… Chiedo solo sincerità e rispetto e per il resto viva l’amore con chiunque esso sia“

Subito dopo è intervenuta anche la sorella di Perla che ha accusato la Rossetti di “voler passare da vittima”.

“Precisiamo una cosa che forse ancora non è chiara: lei si definisce leonessa ma ancora non ha capito che le dinamiche che ‘crea’ sono frutto della storia di quelli che vuole far passare indirettamente come i ‘cani’. Inoltre definisce mia sorella un ‘comodino’ e Mirko un ‘piacione’ io però fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo. Ora vuole passare da vittima per una storia di neanche 3 mesi e far passare anche mia sorella per quella illusa da Mirko o sottomessa a lui.. Starà utilizzando una nuova tattica?“

Ritorno di fiamma tra Perla e Mirko?

Il 22 novembre, nella Casa, c’è stato l’atteso confronto tra Perla e Mirko. L’ex coppia ha cercato di analizzare bene la propria situazione e del perché la loro storia sia finita.

I due hanno avuto una lunga conversazione in cui si sono sfogati e hanno pianto, per poi darsi un ultimo abbraccio. C’è chi ha interpretato ciò come una chiusura definitiva. C’è chi invece sostiene che ci sia ancora del sentimento e che quindi, stando tutto il giorno insieme, potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Nel frattempo Greta sembra sempre più convinta di voler chiudere la storia con Mirko.