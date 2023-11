GF, Perla-Mirko: è caos fuori. La sorella di Vatiero annienta Greta

Caos intorno al triangolo amoroso composto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. I due ex fidanzati si trovano attualmente al Grande Fratello 2023, dove sembra che sia in corso un riavvicinamento. Fuori dalla Casa di Cinecittà, l’ex tentatrice di Temptation Island non se ne resta in silenzio, anzi annuncia di aver preso una decisione che riguarda la sua relazione. Nel frattempo, interviene anche la sorella di Perla, la quale si lascia andare a un lungo e duro sfogo contro Greta.

Partendo dalla Rossetti, nelle scorse ore ha sbottato sui social network e si è detta pronta a passare alle diffide, dopo un primo sfogo. L’ex tentatrice ha ammesso di volersi tirare fuori da questo triangolo amoroso.

Basta! Non fate più il mio nome, mi dissocio. È diventato uno schifo. E parlo di social non di TV. Avete toccato dei limiti e sono stata zitta fino ad adesso. Avete fatto bullismo ed io mi dissocio perché non posso continuare a vivere leggendo certe cose. Vi prego, cancellate il mio nome da questa questione, io mi faccio la mia vita. Da oggi esiste solo Greta, non associatemi a nessuno

Dunque, sembra proprio che l’ex tentatrice non voglia più che il suo nome venga associato a Mirko e Perla, che al GF stanno appassionando i loro fan con un riavvicinamento importante. Greta si riferisce a presunti like falsi che dicono abbia condiviso sui social network. E non finisce qui, perché ora a parlare ci ha pensato anche la sorella di Perla.

Grande Fratello, la sorella di Perla Vatiero una furia con Greta

Nelle scorse ore, Greta Rossetti e suo fratello Joseph pare abbiano lanciato una frecciata, che ha portato la sorella di Perla Vatiero a dire la sua. Un lungo sfogo quello a cui si è lasciata andare Loana. Quest’ultima ha fatto subito notare di non essersi mai intromessa nelle dinamiche riguardanti il percorso televisivo della sorella Perla. Oggi, però, sente di doverla difendere “dalle offese gratuite che sta ricevendo”. A questo punto, il suo sfogo è andato avanti con chiaro riferimento a Greta:

Precisiamo una cosa che forse ancora non è chiara. Lei (Greta, ndr) si definisce leonessa ma ancora non ha capito che le dinamiche che ‘crea’ sono frutto della storia di quelli che vuole far passare indirettamente come i ‘cani’ (a mio parere un complimento, perché i cani sono molto meglio delle persone). Inoltre definisce mia sorella un ‘comodino’ e Mirko un ‘piacione’. Io però fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo. Ora vuole passare da vittima per una storia di neanche 3 mesi e far passare anche mia sorella per quella illusa da Mirko o sottomessa a lui.. starà utilizzando una nuova tattica?

Non finisce qui lo sfogo della sorella di Perla contro Greta. La ragazza ha ricordato il momento in cui la Rossetti ha dato della “gatta morta” ad Angelica Baraldi dopo un ballo di quest’ultima con Mirko nella Casa. “Ora per tutti gli sguardi e la complicità che sta emergendo con Perla, silenzio stampa…”, ha tuonato la sorella Vatiero.

A detta sua, Greta non conoscerebbe forse “il significato della parola amore che va oltre il pubblicare una foto insieme al proprio partner”. Detto questo, la sorella di Perla ha ammesso che questo non è un modo per schierarsi dalla parte della coppia Perla-Mirko. Semplicemente il suo intento è quello di difendere un rapporto, che lei stessa ha vissuto in questi cinque anni.

La sorella di Perla è convinta che i due ex fidanzati avessero bisogno di viversi questi momenti per dirsi ciò che pensavano. “E questo deve essere rispettato”, ha dichiarato. “Troppo facile accusare altre persone… Invito a prendere consapevolezza delle proprie azioni a lei e i suoi familiari”, ha infinite concluso la ragazza.

Greta Rossetti, l’ultima segnalazione su X Factor: la replica

Intanto, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato in queste ore la segnalazione di un utente che lo segue su Instagram. Questa persona ha segnalato di aver visto, nella serata di ieri, la Rossetti in compagnia di un ragazzo nello studio di X Factor, tra gli spettatori. Non sono stati notati atteggiamenti particolari, ma pare che l’ex tentatrice cercasse di non farsi notare.

Ed ecco che è arrivata la replica di Greta:

“Quando vi dico che stiamo toccando il fondo e non c’è più un limite al peggio, intendo proprio questo. Punto uno, non sono così scema che se devo vedere un ragazzo vado in mezzo a tutta quella gente. Punto secondo, non esiste ragazzo che mi porterei ovunque come mia mamma. Punto terzo, fatevi curare. Pensate che ho pure sgridato mia mamma poverina, perché non mi piacevo ieri e non volevo fare Storie. Fortuna lei che le ha fatte. Ma si può vivere così?”

Questa la risposta di Greta alla segnalazione, con cui smentisce categoricamente.