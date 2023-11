GF 8, sfogo di Greta Rossetti verso Mirko e Perla: “Ho già deciso”

Nel corso delle ultime ore ci sono stati importanti aggiornamenti sul triangolo amoroso formato da Greta Rossetti e i due concorrenti del Grande Fratello 8, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Per i meno informati, Perla e Mirko sono stati insieme per diversi anni. La loro relazione però è terminata con la partecipazione a Temptation Island 2023, quando Mirko si era invaghito di una tentatrice che ora è la sua attuale compagna, Greta Rossetti.

A settembre, Mirko ha varcato la soglia della celebre porta rossa del Grande Fratello e una settimana fa anche la sua ex è entrata a fare parte del cast sconvolgendo gli equilibri e soprattutto Mirko. La convivenza forzata dei due sta facendo riaffiorare rivelazioni molto importanti sulla loro storia e li sta portando a riavvicinarsi sempre di più. Insomma, una situazione molto ambigua non particolarmente gradita dall’attuale compagna di Mirko che, a poche ore dall’ultimo confronto avvenuto tra il fidanzato e la Vatiero, ha voluto dire la sua.

Le parole di Greta Rossetti

Nelle ultime ore, Greta Rossetti hafinalmente rotto il silenzio circa la situazione creatasi nella Casa del Grande Fratello tra il fidanzato, Mirko Brunetti, e la concorrente Perla Vatiero. Poche ore fa, l’influencer ha pubblicato una story su Instagram nella quale ha risposto a tutti coloro che, nel corso delle ultime settimane, le hanno scritto per consigliarle di lasciare definitivamente Mirko.

Nonostante fino a ora la Rossetti avesse deciso di non esprimersi apertamente sulla vicenda, in occasione dell’ultimo confronto tra Mirko e Perla l’influencer si è sentita in dovere di parlare ed far sapere a tutti la sua posizione a riguardo. L’attuale compagna di Brunetti si è lasciata andare a un lungo sfogo nel quale ha pregato i suoi followers di lasciarla in pace, chiedendo rispetto e affermando di avere già preso una decisione riguardo la sua relazione con Brunetti.

“Mi avete rotto. Chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare? Io la mia decisione l’ho già presa e come, quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice. Nessuno gli ha mai messo il bastone tra le ruote, anzi. Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo, mai lo farò perché l’amore è libertà e se lo riscoprirà con un’altra persona sarò contenta per lui […] Chiedo solo sincerità e rispetto, per il resto viva l’amore con chiunque esso sia”. Queste le parole che Greta Rossetti ha affidato ai social.

Quasi sicuramente nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini farà leggere a Mirko le parole della sua compagna. Sarà interessante vedere quale sarà la reazione dei diretti interessati ma soprattutto quella di Brunetti.

La storia tra Mirko e Greta è destinata a finire?

Nessuno sa quale sia la decisione paventata dalla Rossetti nel lungo messaggio sui social, dal momento che, come si legge nel post, l’intenzione dell’influencer è quella di mantenerla segreta almeno ancora per un po’ di tempo. In molti però sono convinti che la sua scelta sarà quella di interrompere la relazione con Mirko.

Ciò che trapela dal messaggio che la Rossetti ha affidato ai social però non è esattamente questo. Greta infatti è molto legata a Mirko e lo ha dimostrato in più occasioni. Ovviamente la situazione creatasi tra il fidanzato e Perla la sta facendo soffrire ma lei stessa ha affermato di credere che “l’amore è libertà“. Per questo motivo, se Mirko dovesse capire di essere ancora innamorato di Perla e riavvicinarsi definitivamente a lei, Greta non potrebbe e vorrebbe fare nulla per impedire lo sbocciare di questo amore.

Mirko è infatti libero di amare chi vuole e se questo qualcuno sarà Perla, Greta se ne farà una ragione e, com’è giusto che sia, lo lascerà libero di seguire il suo cuore e amare chi vuole. Insomma, tra le intenzioni della Rossetti non ci sarebbe affatto quella di mettere i “bastoni tra le ruote” al compagno, bensì permettergli di trovare la felicità e di vivere la sua vita come meglio crede. Una riflessione davvero molto matura e importante, soprattutto nel periodo storico nel quale ci troviamo.