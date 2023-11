GF, Mirko e Perla a cuore aperto: “Ti ho amato più della mia vita”

La travagliata storia tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti continua ad evolversi dando spazio a risvolti sempre più intricati. Dopo essersi lasciati a Temptation Island, i due hanno passato un’intera estate a lanciarsi frecciatine ed accuse reciproche via social. Tuttavia, da quando Mirko è entrato a far parte della nuova edizione del Grande Fratello, le cose sono totalmente cambiate. Perla ha voluto tendere la mano all’ex fidanzato prima con un’emozionante lettera e successivamente con un commovente incontro. La situazione è poi arrivata ad un punto di svolta con l’ingresso nella Casa della giovane.

Mirko e Perla: confronto tra lacrime e confessioni

Da allora, infatti, Mirko e Perla sembrerebbero essere sempre più complici, tanto da far sognare tantissimi fan con un loro possibile ritorno. A tal proposito, durante la serata di ieri 23 novembre, l’ex coppia ha deciso di avere un confronto maturo e a cuore aperto su tutto ciò che ha portato alla fine della loro lunga storia e su quanto avvenuto dopo la rottura. Mentre il resto dei concorrenti si godeva l’aperitivo, i due ex si sono seduti in disparte in giardino e hanno iniziato un vero e proprio viaggio nei ricordi della loro storia, parlando di tutti gli errori commessi soprattutto nell’ultimo periodo. Ecco le parole di Perla riportate da Novella2000:

A noi cosa ci mancava? Nulla, ma a me in quel nulla mancava tutto. Io mi addormentavo in casa nostra e mi sentivo un nulla. Io mi sono resa conto che ti facevo male e ti dicevo ‘lasciami’. Non è che non mi rendessi conto di come mi comportavo e dei miei sbagli. Però se io fossi stata la persona che sono oggi tanti problemi non sarebbero esistiti.

Perla ha dunque confessato di essere stata molto male, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio mentre Mirko cercava di asciugarle le lacrime. “Io so cosa vuol dire amare. Perché per me l’attrazione è una cosa, l’infatuazione è un cosa, l’innamoramento è un’altra cosa, amare è ancora un’altra cosa. Io a te ti ho amato, più della mia vita”, ha poi continuato la gieffina. Parlando dei suoi sentimenti, ha prima parlato al presente, per poi correggersi e utilizzare il passato. Al che, Mirko ha ribattuto: “Se dici provo non succede niente”.

D’altro canto, anche Mirko non è riuscito a trattenere le lacrime e ha parlato commosso di quanto vissuto con l’ex fidanzata, ricordando una frase che l’ha particolarmente ferito e segnato: “C’è una parola che mi rimbomba ancora in testa, mi dicevi che ero apatico. Uscivo di casa, dovevo sorridere, ma dentro stavo male”. Infine, dopo essersi sfogati, si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se la storia tra Mirko e Perla sia definitivamente giunta ad un punto di non ritorno o se, invece, decideranno di concedersi una seconda possibilità.