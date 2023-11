GF, Perla e Mirko sempre più complici: la reazione di Greta

Nuovo capitolo nel triangolo composto da Greta, Perla e Mirko. L’ingresso dell’ex protagonista di Temptation Island nella Casa del Grande Fratello ha totalmente cambiato gli equilibri nel reality, mandando in confusione l’ex fidanzato. Nonostante abbia dichiarato di essere innamorato di Greta, negli ultimi giorni Mirko si è mostrato più volte geloso per la vicinanza di Perla agli altri ragazzi della Casa, come Vittorio Menozzi e Giuseppe Garibaldi. Inoltre, durante le giornate, i due tendono spesso a stuzzicarsi, accedendo la speranza dei loro fan su un imminente ritorno di fiamma.

L’ultimo momento ambiguo è avvenuta questa mattina, 18 novembre. Difatti, la telecamera ha inquadrato improvvisamente Mirko mentre sistemava i calzini della sua ex ragazza. Un gesto banale, ma che mostrerebbe un feeling mai perso tra i due. Ma, cosa pensa Greta, l’attuale fidanzata di lui, di tutto questo? Solo qualche settimana fa, durante una visita dell’influencer, il ragazzo aveva detto di non pensare a Perla e di amare solo Greta. I due, infine, si erano scambiati un tenero bacio promettendosi di ricostruire la loro relazione.

La Rossetti, nel frattempo, non ha mai smesso di esprimere il suo amore per il giovane marchigiano sui social. Poco fa, ha reagito alla scena ‘dei calzini’ menzionata precedentemente, con una storia ironica, in cui sembra ‘marcare il territorio‘. L’influencer ha pubblicato una foto dei suoi calzini, scrivendo: “Amore mio se vuoi venire a sistemare le calze anche a me come ti ho insegnato io, ti ringrazio”, con tanto di tag a Mirko. Come se non bastasse, nel pomeriggio, l’ex protagonista di Temptation Island si è sfogato con i suoi compagni, confessando di aver capito di aver affrettato la conoscenza con Greta e di averle detto ti amo troppo presto.

Insomma, la storia tra i due pare essere appesa ad un filo. D’altro canto, pare essere sempre più certo un futuro ingresso nella Casa della stessa Greta. Stando ad un’indiscrezione condivisa da Amedeo Venza, gli autori del Grande Fratello vorrebbero far entrare l’influencer tra circa un mese, così da avere tempo per creare una dinamica abbastanza forte con i ‘Perletti‘ (questo il nome dato dai fan alla coppia di Perla e Mirko).