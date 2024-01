GF, Varrese nella bufera: “Folle, gesto pericoloso su Vittorio”, video

Massimiliano Varrese di nuovo sotto accusa al Grande Fratello. Questa volta i telespettatori chiedono la sua squalifica per un gesto compiuto contro Vittorio Menozzi. Tutto è accaduto nella serata di ieri, quando i gieffini si stavano divertendo in piscina. Altri, come il modello, scherzavano fuori dall’acqua. In particolare, Vittorio si trovava a bordo piscina quando improvvisamente Massimiliano ha deciso con forza di buttarlo in acqua.

Una spinta, la sua, che sta generando non poche polemiche. Infatti, su X (ex Twitter) è nuovamente in tendenza l’hashtag #varresefuori. Una richiesta quella del pubblico che non è mai stata presa davvero in considerazione da autori e produzione, a quanto pare. Eppure Massimiliano è stato più volte richiamato da Alfonso Signorini nel corso delle dirette. E proprio ieri Beatrice Luzzi è tornata a parlare del caso che l’ha visto coinvolto con Heidi Baci, attuale concorrente della versione albanese del GF.

L’ex gieffina l’ha citato nella Casa del reality show che va in onda in Albania, con tanto di sostegno da parte del pubblico italiano. Ora Varrese torna nel mirino dei telespettatori con questo gesto, giudicato pericoloso da molti. Nel video è possibile vedere, in effetti, l’attore spingere in acqua Vittorio con forza.

Non è tanto il gesto a far discutere, in quanto spesso capita che per gioco i gieffini si lascino andare a simili scherzi. “Il modo in cui l’ha fatto”, scrive qualcuno sui social network, condividendo addirittura il video a rallentatore per rendere chiaro il concetto. “Gesto ignobile e pericoloso”, si legge tra gli sfoghi dei telespettatori, anche quelli che non sono fan di Menozzi.

“La cattiveria con cui spinge Vittorio e va via”, fa notare qualcun altro. E ancora: “Punto del non ritorno”. Ciò sta accadendo anche perché Vittorio e Massimiliano non sono grandi amici all’interno della Casa del Grande Fratello. Solo qualche giorno fa, Varrese accusava il modello di essere un “guardone”.

La situazione sta sfuggendo di mano all’attore? C’è chi è convinto che in realtà Varrese sia già arrivato al limite. Anche le sue discussioni con Monia La Ferrera fanno particolarmente discutere. E come se non bastasse si ritrova i fan di Perla Vatiero contro. C’è un video che sta facendo il giro del web, in cui è possibile vedere la gieffine che viene stuzzicata dall’attore.

Quest’ultimo, a detta di Monia particolarmente polemico in queste ultime ore, ha proposto di far fare la rubrica del gossip a Greta Rossetti e Perla. Tale rubrica farebbe parte di un programma che i gieffini dovrebbero dividersi. Ma Perla non ha intenzione di buttarsi nel settore del gossip.

Invece, con aria di superiorità, seduto sul divano, Massimiliano la provoca ricordandole il suo percorso a Temptation Island. Perla, con determinazione, non si fa colpire, anzi gli fa notare che dopo la partecipazione al reality delle tentazioni ha tentato di tenersi il più possibile lontano dal gossip.

La Vatiero si è mostrata infastidita di fronte all’atteggiamento di Varrese, che ha continuato a stuzzicarla proponendole questa rubrica di gossip.