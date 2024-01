GF, bordata di Beatrice: “Io come Heidi, i miei pronti a intervenire”

Beatrice Luzzi è tornata a parlare di Massimiliano Varrese e del comportamento che ha avuto nei confronti di Heidi Baci. In una conversazione con Sergio D’Ottavi, l’attrice ha svelato che anche i suoi familiari stavano per intervenire, a causa dei toni e degli atteggiamenti eccessivi dell’attore nei suoi confronti.

Massimiliano, all’inizio del programma, ha avuto un flirt con Heidi. La ragazza, però, pian piano ha iniziato a distaccarsi, a causa di alcune reazioni esagerate manifestate da Varrese. Questa situazione, ad un certo punto, era diventata difficile da sostenere per la Baci. Al punto che suo padre ha deciso di intervenire. Il signor Genti è entrato nella Casa e, in seguito al loro colloquio, la giovane albanese ha deciso di abbandonare il gioco.

Dopo qualche settimana, Varrese ha iniziato a tenere atteggiamenti poco rispettosi ed usare espressioni forti nei confronti della Luzzi. Sul web si è scatenata la polemica e sono intervenute anche alcune attiviste che si occupano di violenza sulle donne. Nonostante ciò, il conduttore ha deciso di redarguire l’attore, facendogli capire la gravità dei suoi comportamenti, ma di non squalificarlo.

Beatrice, parlando a Sergio, ha svelato di aver compreso la gravità di quella situazione in cui si trovava. Inoltre, ha ammesso che la sua famiglia avrebbe voluto intervenire, proprio come fece il padre di Heidi.

“Heidi per questa storiaccia con Massimiliano, il padre se l’è venuta a riprendere, cosa che stavano per fare pure i miei familiari visto che glielo permettevano di fare qui in Casa e i familiari se la sono venuti a riprendere, forse avrebbero dovuto loro dare una regolata un po’ prima a Massimiliano.“

Beatrice, senza peli sulla lingua, ha sottolineato come gli autori avrebbero potuto far sì che la situazione con Heidi non arrivasse alle estreme conseguenze. Anche perché, in Casa, non tutti percepiscono come sbagliati i comportamenti di Massimiliano. Al contrario, spesso tendono a giustificarli. Quando c’è stato il caso della Baci, ad esempio, solo la Luzzi ha espresso solidarietà alla ragazza. Non solo: quando è stato il suo turno, nonostante il rimprovero di Alfonso Signorini, le concorrenti Anita Olivieri e Sara Ricci si sono permesse anche di dire che “la situazione era stata interpretata male” e che la colpa fosse in parte dell’attrice.

I comportamenti di Varrese nei confronti di Monia

Massimiliano, da quando ha ricevuto il richiamo da parte di Alfonso, ha cercato di calmarsi. Nonostante ciò, molti utenti temono che il suo bersaglio sia cambiato e che possa ripetere lo stesso stesso schema messo in atto con Heidi, ma nei confronti di Monia La Ferrera.

La donna, infatti, proprio qualche giorno fa, ha deciso di interrompere la conoscenza con l’attore poiché trova spesso opprimente la sua gelosia verso i ragazzi che le stanno attorno, in particolare Vittorio Menozzi.

La situazione con Heidi

La Baci, da poco entrata al GF albanese, è tornata a parlare di ciò che le è accaduto all’interno del reality. Già precedentemente, la ragazza aveva raccontato che il suo percorso era stato rovinato da Varrese. Oggi, a distanza di mesi, ha confermato questa teoria.

In Albania, ha infatti accusato il programma di aver “tutelato Massimiliano” e di non avergli fatto capire “la gravità di alcuni suoi atteggiamenti“. Non sono mancate le stoccate ad Alfonso che “anziché ascoltare il pubblico ha protetto Varrese“.

Il motivo per cui l’attore continui ad essere tutelato e non siano mai stati presi provvedimenti seri nei suoi confronti resta un mistero. In molti si chiedono anche se ciò possa aiutarlo davvero, poiché è completamente ignaro di quello che pensa la gran parte del pubblico. Paradossalmente, la “protezione” da parte degli autori si potrebbe mostrare deleteria per lui, quando uscirà.