Grande Fratello 31° puntata: nominati, eliminato, un provvedimento

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 31esima puntata del Grande Fratello annunciando che è iniziata la seconda fase di questa edizione, durante la quale i giochi si faranno sempre più difficili. Ha deciso comunque dare inizio alle danze in modo abbastanza tranquillo e simpatico, con Rosanna Fratello e Fiordaliso. Dopo di che, ha puntato l’attenzione su Beatrice Luzzi, parlando di una Casa divisa in due.

L’attrice ha ricevuto anche stasera l’applauso dei suoi numerosi fan, ma Vittorio Menozzi l’ha abbandonata, lasciandole tutto il carico sulle spalle. Proprio per lui, Beatrice ha affrontato Letizia e Paolo. Vittorio, però, stasera ha assunto una posizione che sta facendo discutere. Subito dopo, arriva il confronto a distanza tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi. Il primo fa a pezzi sia il gieffino calabrese che Massimiliano Varrese, lasciando Perla piena di domande.

La puntata del Grande Fratello del 15 gennaio 2024 va avanti con una sorpresa per Anita Olivieri. Inizialmente la gieffina ha parlato del suo passato, citando la relazione avuta con l’ex fidanzato Edoardo. La gieffina ha raccontato anche del rapporto con il fratello Leandro, che ha avuto stasera modo di riabbracciare.

Quest’ultimo si è detto felice per l’amicizia nata tra Anita e Giuseppe Garibaldi. Ma ecco che ha spiazzato decidendo di salutare Beatrice Luzzi e Fiordaliso. Leandro crede che la prima abbia, in realtà, molto in comune con sua sorella. Il ragazzo ha abbracciato con felicità l’attrice, nonostante gli attriti tra lei e la sorella.

Subito dopo, è arrivata la sorpresa anche per Fiordaliso, la quale ha riabbracciato suo figlio Paolo.

Grande Fratello: Rosanna Fratello è l’eliminata della 31° puntata

La puntata è andata avanti con un blocco dedicato a Federico e Sergio. Il primo lamenta di essere preso in giro dal coinquilino. Stasera Federico si è innervosito con Alfonso Signorini quando ha sottolineato il fatto che ha definito Sergio un “poveretto senza umiltà”. Federico crede che vengano montate le clip per fare dinamiche e questo ha infastidito non poco il conduttore.

Dopo di che, si è scusato per aver dato del “poveretto” a Sergio, il quale senza problemi ha accettato. Ma la situazione non sembra essersi risolta. Federico è convinto che Sergio non agisca con cattiveria. Il confronto tra i due è stato bloccato da Alfonso in modo improvviso. Mentre i due stavano parlando, il conduttore ha voltato pagina parlando di altro.

Dopo i blocchi dedicati anche a Paolo e Rosanna, è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. L’eliminata di questa puntata è Rosanna Fratello con il 5,49% dei voti (Beatrice 31,52%, Paolo 20,14%, Anita 16,84%, Stefano 8,11%, Sergio 6,53%, Monia 6,06%, Federico 5,41%).

Il Grande Fratello punisce Stefano: nasce una polemica

Prima di iniziare le nomination, Signorini ha dovuto mettere in atto un provvedimento. Il padrone di casa ha inizialmente mandato in onda il momento in cui Stefano ha smontato Anita Olivieri a tavola, sottolineando di aver visto le percentuali con cui è stata eletta preferita dal pubblico con Beatrice. In quella circostanza, la giovane gieffina aveva festeggiato questa vittoria, ma sul web è nata una polemica in quanto c’è stato un evidente distacco di percentuali da Luzzi.

Lo stesso Signorini aveva fatto questa precisazione in diretta. Ma per la produzione Stefano ha comunque violato il regolamento, che prevede che i nuovi gieffini non riportino nulla in Casa su ciò che accade fuori. Ecco cosa ha deciso il reality show:

“Stefano tu sei entrato nella Casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su ciò che accade fuori. Quello che tu hai detto non è di poco conto, perché può condizionare gli altri concorrenti. Per questa ragione, il Grande Fratello ha deciso che tu sei il primo candidato al televoto a eliminazione che sarà chiuso il 29 gennaio 2024”

Si è accesa una polemica sui social network, in quanto molti telespettatori credono che ci dovrebbero essere altri provvedimenti. Ad esempio, si sta parlando da giorni di Rosy Chin, che ha violato il regolamento.

Grande Fratello, nomination: chi è finito al televoto

Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Sergio, Beatrice e Federico. Chi perderà andrà direttamente al televoto a eliminazione con Stefano la prossima settimana. L’appuntamento andrà in onda martedì 23 gennaio 2024, anziché lunedì 22 gennaio.