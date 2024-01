GF: Luzzi spiattella la realtà (ancora una volta), ma Vittorio delude

La nuova puntata del Grande Fratello inizia con un messaggio ben preciso di Alfonso Signorini: la Casa di Cinecittà è spaccata in due, ma questo dall’inizio. Sebbene i concorrenti lamentino uno squilibrio con l’arrivo di Stefano e Sergio, c’è sempre stata questa divisione, con Beatrice Luzzi da una parte e molti altri concorrenti contro. La differenza fastidiosa per i suoi nemici è che ora l’attrice finalmente ha più persone al suo fianco, oltre Vittorio Menozzi, ovvero Stefano e Sergio.

La stessa Beatrice fa subito notare che ci sono sempre stati i gruppi. “Si compattavano contro di me, quindi sembravano più uniti. Ora non è che c’è ostilità, ma delle comitive con cui scegliere di stare”, dichiara l’attrice. Su questo non si può dire il contrario. Ci sono state tensioni molto più forti e d’impatto ancora prima dell’ingresso di Stefano e Sergio. Fiordaliso, però, aggiunge che ora c’è una spaccatura evidente, in quanto capita che neanche a tavola riescono a riunirsi tutto insieme.

Ma si torna al discorso fatto da Beatrice stasera al Grande Fratello, ovvero che la situazione è cambiata perché ora non è più sola.

Grande Fratello: Beatrice resta in piedi, ma Vittorio con Letizia e Paolo delude

Il blocco va avanti con Beatrice Luzzi che accusa Paolo e Letizia di non essere una coppia, bensì “un bluff”. La Petris ammette di non voler reagire alle “cattiverie” e Signorini la bacchetta, in quanto dovrebbe parlare in puntata e non poi lasciarsi andare a sfoghi dopo. A detta di Beatrice, i due formerebbero un’alleanza. Letizia, con tanto di fraintendimento con Alfonso, precisa che non avrebbe buttato la sua relazione di tre anni se fosse stata solo una dinamica.

Perla Vatiero prende subito le difese di Letizia e Paolo, con furia. Nessuno è così nervoso, neanche i due diretti interessati. Eppure Perla è infastidita e parte subito in quarta per difendere i suoi amici, spiegando che lei li vede comportarsi come una coppia. A un certo punto, interviene Vittorio Menozzi, che inaspettatamente prende le difese dei due gieffino, contrastando le considerazioni di Beatrice. D’altronde è giusto che abbia un suo pensiero.

Luzzi viene attaccata da Cesara Buonamici, anche stasera. L’opinionista crede che l’attrice abbia esagerato con i suoi pensieri di Letizia, che ha definito disinibita. La maggior parte dei telespettatori si schiera invece proprio dalla parte di Beatrice, trovando Paolo e Letizia poco convincenti. Lo scopo di Luzzi non è quello di offendere la Petris, bensì quello di far capire che Menozzi alla fine non ha fatto di male o di diverso rispetto ad altri concorrenti.

Molti si scagliano contro Vittorio, che solo nella scorsa settimana era stato duramente accusato di essere un “guardone”. Ora, invece, è certo di avere avuto un chiarimento con i due. Ma i fatti restano e le accuse a lui riservate in diretta televisiva non possono essere dimenticate. Intanto, delude l’atteggiamento di Vittorio, che a detta di questi telespettatori avrebbe dovuto sostenere Beatrice, visto che è entrata nella questione solo per difenderlo.