Grande Fratello, regolamento violato: scoppia l’armadio gate

Scoppia l’armadio gate al Grande Fratello, con vari telespettatori che accendono forti polemiche. Si parla di regolamento violato, da parte di Rosy Chin. Nel pomeriggio di ieri, la ristoratrice è stata beccata mentre parlava con Giuseppe Garibaldi in codice, in modo da non farsi capire. E già questo è un dettaglio che sta facendo discutere sul web. I due gieffini pare stessero parlando di Beatrice Luzzi.

Ma c’è anche chi è convinto che Rosy e Garibaldi stessero parlando del rapporto di quest’ultimo con Anita Olivieri. In ogni caso, parlare in codice in un reality show, dove le telecamere sotto accese tutto il giorno, non è ben digerito dal pubblico. E non finiscono qui le polemiche che vedono protagonista la chef. Infatti, a un certo punto, la cuoca si è posizionata all’interno di un armadio della camera da letto per parlare con Garibaldi e Marco Maddaloni.

Il video che la ritrae questa situazione sta facendo il giro del web e non mancano, appunto, le polemiche. Cosa si saranno detti i tre parlando in codice? Quale discorso Rosy ha deciso di fare dentro l’armadio per non essere ascoltata dai telespettatori? Queste le domande che si stanno ponendo i telespettatori.

Le accuse da parte del pubblico nei confronti di determinati concorrenti non si placano. Si sono fatte importanti quando Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello, per qualche giorno.

L’attrice si è recata fuori dalla Casa di Cinecittà quando è stata informata in confessionale della morte dei fan. Per la felicità dei fan e dei suoi familiari, ecco che Beatrice è tornata nel loft più spiato d’Italia. Alcuni dei suoi coinquilini sono stati duramente criticati per la loro mancanza di sensibilità di fronte a questa delicata situazione.

E tra questi c’è anche Rosy Chin, la quale ha iniziato a cantare a squarciagola nel salotto e ripresa poi da Rosanna Fratello e Monia La Ferrera. Nel mirino dei telespettatori sono finiti anche Letizia Petris, Garibaldi e Anita Olivieri. Massimiliano Varrese non è stato particolarmente colpito dal pubblico in questa circostanza.

Ma nelle scorse ore è finito nuovamente nella bufera per via di un particolare sfogo di Monia, la quale ha ammesso di essere ormai arrivata al limite. Ora non resta che attendere per scoprire se ci sarà un richiamo o un provvedimento per Rosy, visto che parlare in codice e di nascosto all’interno di un armadio non è rispettoso nei confronti dei telespettatori.