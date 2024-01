GF, Mirko da urlo: così fa a pezzi Garibaldi e Varrese. Perla stordita

Mirko Brunetti fuori dalla Casa del Grande Fratello sta dando del filo da torcere a Giuseppe Garibaldi e non solo. Stasera l’ex gieffino fa a pezzi anche Massimiliano Varrese. Alfonso Signorini gli chiede inizialmente di raggiungerlo al centro studio, da dove deve affrontare un confronto a distanza con Giuseppe. A questo punto, il conduttore chiama nella Stanza Led sia il gieffino calabrese che Perla Vatiero.

Ebbene per molti telespettatori Mirko è diventato una specie di eroe, in tre situazioni. Innanzitutto, chi crede che Garibaldi stia vicino a Perla solo perché sa che è forte applaudisce di fronte alle accuse di Brunetti. La stessa Vatiero, nei giorni scorsi, è rimasta perplessa nel sentire Giuseppe dire che non si schiererebbe mai contro di lei per paura di uscire dal programma. Questo perché consapevole del sostegno che Perla ha fuori dai suoi fan.

Questa non è la prima volta che Mirko interviene dallo studio del GF per lanciare accuse contro Garibaldi. L’ha fatto in modo approfondito scorsa settimana, lasciando alcuni concorrenti in Casa pieni di domande. Qualcuno ha ipotizzato una gelosia da parte di Brunetti per il rapporto nato tra Giuseppe e Perla. Ma lo stesso ex gieffino chiarisce che non si tratta di questo:

“Non c’entra in realtà Perla, ma riguarda solo Giuseppe, come concorrente. Non è per gelosia. Io penso che Giuseppe gioca e mi dispiace che Perla non se ne accorga. Perla è una pedina, come potrebbe essere qualcun altro. Come ha detto, contro Perla non si metterebbe mai”

Non finisce qui l’intervento di Mirko, che punta sulle polemiche nate in questi giorni per via delle battute sul cibo fatte da alcuni concorrenti a Perla. “Mangia tutti i biscotti che vuoi, non devi cambiare niente Perla del tuo fisico”, così Brunetti conquista nuovamente i telespettatori, che lo definiscono eroe.

A questo punto, Signorini propone di far passare a Mirko e Perla una settimana insieme nella Suite. E questo accende le speranze dei fan, che vorrebbero vederli insieme. “Chiederemo al GF”, assicura il conduttore. Brunetti, però, ci tiene a continuare il suo confronto con Giuseppe, che definisce “un grande giocatore”.

Sembra che Garibaldi voglia confermare di esserlo: “Ne sono fiero”. Difficile pensare che lì dentro non ci siano giocatori, ognuno ha il suo gioco ed è anche giusto. Nonostante questo, il pubblico tende a premiare chi comunque riesce a creare dei rapporti fondati sulla sincerità. Il gieffino calabrese non riesce a trovare repliche efficaci contro le stoccate di Mirko e non gli resta che mostrarsi fiero di ciò che sta facendo.

Brunetti ci tiene anche a replicare all’accusa di Massimiliano Varrese, il quale l’ha accusato nei giorni scorsi di volersi far notare fuori dalla Casa attaccando loro. E arriva la stoccata di Mirko che lascia tutti senza fiato: “Max comunque non ho bisogno di fare il gioco da fuori perché penso che te ne sia reso conto con l’aereo di venerdì”.

In questi giorni sono volati sopra la Casa di Cinecittà una serie di messaggi d’affetto per Beatrice Luzzi, tra cui uno in cui veniva fatto sapere a Varrese che “l’Italia è con lei”. Mirko non si ferma, anzi. Si scaglia ancora contro Garibaldi: “Ancora parliamo di lui grazie a me!”.

In tutto questo, Perla appare stordita. Inizialmente prende con sicurezza le difese di Giuseppe, ma poi ammette di essere spaventata da quanto accade. Già durante la puntata di lunedì scorso Mirko aveva un po’ generato dei sospetti nella Vatiero, che però ha continuato a vivere normalmente i suoi amici nella Casa.