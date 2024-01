GF, Perla e il cibo: battute che indignano, poi smaschera Garibaldi

Nuovo giorno, nuova polemica per i concorrenti del Grande Fratello. Questa volta nel mirino finiscono alcuni gieffini per via di una serie di battute sgradevoli fatte a Perla Vatiero sul cibo. Tali frasi stanno generando indignazione sul web, tanto che in queste ore il nome Perla, associato al cibo, è diventato di tendenza su X (ex Twitter). Si uniscono ai fan della Vatiero, anche quelli di Beatrice Luzzi.

Facendo il punto ella situazione, a creare indignazione è stata una battuta di Federico Massaro. Perla, a un certo punto, ha detto di volersi mangiare le mani. “Pure le mani ti devi mangiare, non ti basta quello che già mangi?”, questa la battutaccia del modello che ha fatto nascere una nuova polemica sul web. Perla è stata nuovamente colpita su un tema assai delicato, quello legato al cibo.

I fan della Vatiero hanno subito notato un cambio di espressione sul volto della gieffina, preoccupandosi. Infatti, Perla al GF si è subito mostrata scocciata e infastidita da questa considerazione: “Ma perché non posso mangiare?! Già che non ho cenato stasera…”. Sono tanti i telespettatori sul web che si dicono indignati, accusando Federico di non avere avuto tatto.

Parlando poi con Giuseppe Garibaldi, anche lui finito sotto accusa, Perla ha fatto notare: “Io ci rido, ma ci sono molte ragazze che ci seguono e che non sono forti come me”. A detta dei fan della Vatiero, il messaggio che sta passando all’interno della Casa di Cinecittà dovrebbe essere subito fermato.

Allo stesso tempo, c’è chi critica Perla perché continua a stare in un gruppo di concorrenti che sembra deriderla su questo punto di vista, senza mettere i puntini sulle i. Secondo vari telespettatori, anche Marco Maddaloni e Paolo avrebbero fatto delle pesanti battute sul cibo alla Vatiero.

Non è passato inosservato il sostegno dato da Beatrice Luzzi a Perla: “Ti danno il tormento eh?”. “Non ce la faccio più”, avrebbe risposto la Vatiero, secondo quanto trapela sui social network in queste ore. Persino chi non è un fan di Perla si sta schierando in queste ore dalla sua parte, dandole il proprio appoggio.

“Non sono una fan di Perla, ma tutte le battute che le stanno facendo sul cibo sono veramente orribili e il messaggio che passa andrebbe bloccato subito. Perla è bella così com’è e la sua sicurezza è un esempio per tante ragazze che la prendono come modello”

Questo è uno dei commenti più popolari su X in questi minuti. Tutto questo sta generando indignazione perché quello della salute alimentare è un argomento assai delicato. Perla viene colpita sul suo fisico e sulla quantità di cibo che ingerisce. Dettagli che nel 2024 non possono passare inosservati agli occhi del pubblico.

Se effettivamente la Vatiero stesse commettendo degli errori con il suo regime alimentare nella Casa di Cinecittà, i suoi amici dovrebbero darle dei consigli. Al contrario, le riservano delle battute sgradevoli. La stessa Perla, d’altronde, fa notare a Garibaldi che fuori da quella Casa ci sono tante persone che li seguono e che potrebbero reagire in modo negativo.

Grande Fratello, Perla Vatiero a Garibaldi: “Sei un giocatore”

Scherzando, tra una serie di battute e sorrisi, Perla ha ipotizzato di schierarsi contro Giuseppe Garibaldi nella serata di ieri: “Ti faccio fuori”. Il gieffino calabrese è scoppiato a ridere e a ha replicato: “Se mi metto contro di te mi mandano a casa”. Ed è a questo punto che Perla sembra aver aperto gli occhi: “Lo vedi che sei un giocatore!”.

Eppure Giuseppe si è già schierato più volte contro Beatrice Luzzi, probabilmente non riconoscendo l’importanza che il suo personaggio ha fuori dalla Casa di Cinecittà. Infatti, sono tanti i telespettatori che sono fan dell’attrice, rientrata in gioco lunedì scorso dopo la morte del padre.

Invece Garibaldi sembra temere di più Perla, che ha comunque un gruppo di fan abbastanza importante. E sembra che la Vatiero stia tenendo in considerazione gli ultimi interventi di Mirko Brunetti dallo studio di Canale 5. L’ex gieffino si è scagliato contro Giuseppe, consigliando a Perla e Greta Rossetti di stare attente ai suoi presunti giochetti.

Le due ragazze sono rimaste perplesse di fronte all’atteggiamento che Mirko ha assunto fuori dalla Casa nei confronti di Garibaldi. Infatti, sembra che Perla e Greta abbiano ora dei sospetti sul gieffino calabrese.