Grande Fratello 3° puntata: televoto, Rasha sulla Palestina ferma Ventura

Una terza puntata del Grande Fratello di Simona Ventura, a detta di molti, un po’ di noiosa. I gieffini non hanno regalato i colpi di scena sperati e non c’è aria di situazioni e dinamiche che potrebbero appassionare il pubblico. Allo stesso tempo, si sono svegliati per fortuna i tre opinionisti Floriana, Ascanio e Cristina. Ma questo non basta. Il momento più alto è stato quello legato alla fidanzata di Domenico, mentre quello più intenso è stato sicuramente quello legato al discorso sulla Palestina e all’intervento di Rasha.

La conduttrice ha dato inizio a questo appuntamento ricordando che Anita Mazzotta ha dovuto lasciare la Casa:

“Anita ha dovuto abbandonare per motivi personali. Noi ti abbracciamo fortissimo, ti vogliamo bene e ti aspettiamo con tutto il cuore. Forza Anita”

L’uscita di scena della Mazzotta ha solo complicato la situazione, visto che era già la favorita del pubblico e propensa a regalare i colpi di scena sperati. L’attenzione comunque è poi finita su Jonas Pepe e Omer, i quali però hanno deluso tutti, compresa Super Simo. In questa occasione, gli opinionisti hanno cercato di mettere il giusto pepe, con tanto di applausi del pubblico, per creare delle dinamiche.

Ma i due gieffini hanno assicurato di essere grandi amici, con tanto di abbraccio affettuoso per togliere ogni dubbio e anche ogni speranza di assistere a un reality show. Infatti, non sono stati loro a far parlare, bensì sui social network stanno divertendo i telespettatori i commenti di Floriana e Ascanio. Dopo di che, a creare il momento più alto della puntata è stata Valentina, la fidanzata di Domenico.

Grande Fratello: Giulio eliminato, Grazia l’unica a non deludere

Il primo eliminato di questa edizione è Giulio Carotenuto con il 18% dei voti (Matteo 34% e Omer 46%). Ascanio ha rimproverato Donatella, chiedendole di entrare in gioco e di non occuparsi solo delle pulizie. Sarebbe interessante, in effetti, vederla entrare in qualche dinamica. Ma sembra che non sia interessata a fare questo. E meno male che c’è Grazia Kendi.

L’unica a non tirarsi indietro in una puntata in diretta è proprio lei, tanto che stasera si è scagliata contro Simone, accusandolo di essere un falso. Grazia ci ha tenuto a precisare il giovane gieffino cercherebbe spesso di provocarla. La rabbia della Kendi è uscita fuori, questa volta, dopo che è stata scelta da alcuni di loro, come appunto Simone, per andare con Omer e Francesco nel Tugurio.

Grazia proprio non se l’aspettava e ha visto nel visto di Simone una provocazione. Per fortuna, stasera, non ha ritirato gli attacchi contro il giovane gieffino, anzi ha fatto uscire fuori tutto ciò che pensa sul suo conto.

Grande Fratello. lacrime per la Palestina: Rasha fa il suo appunto

Il momento più bello di questa puntata del Grande Fratello è legato a Rasha Younes, di origini palestinesi. Simona Ventura ha ripercorso la storia della gieffina, che in realtà vive in Italia ed è nata in Giordania. Non ha mai visto con i suoi occhi la guerra tra Israele e Palestina. Nonostante ciò, soprattutto per via delle sue origini, vive una grande sofferenza nel vedere quanto accaduto ai palestinesi, tra bombe, missili e tanta fame.

Al contrario, Omer Elomari l’ha vissuta la guerra, in Siria, che ha lasciato nel 2017. La Ventura ci ha tenuto a far sapere che è arrivato, proprio oggi, l’accordo di pace tra Israele e Hamas. Ma Rasha, come tante altre persone, non può dimenticare ciò che è accaduto prima: “Sì, è finita! Sono finite le persone! La cosa che fa più male è che c’è stata tanta distruzione”.

C’è stata comunque tanta commozione nella Casa per questo accordo di pace, che si speri sia duraturo e definitivo. “Sì, è una notizia stupenda, ma quante persone sono morte?”, ha continuato poi Rasha, parlando con i suoi compagni d’avventura. “Quel che è stato, è stato”, ha concluso Simona, generando delle critiche sui social network, mentre parlava della pace raggiunta, sebbene siano morte più di 60mila persone e sia stato distrutto tutto. Per molti telespettatori, un momento da evitare.

Nomination terza puntata: chi è finito al televoto

Benedetta, Giulia e Domenico sono stati nominati come i preferiti dei concorrenti, diventando immuni dalle nomination di questa sera. La Ventura ha ribadito che c’è, in questa edizione, la possibilità di aumentare il montepremi con dei loro ‘sacrifici’. In questo caso, uno dei tre deve rinunciare all’immunità. I tre hanno discusso tra loro, volendo fare tutti la stessa cosa: premere il pulsante per non essere immuni.

Alla fine, Giulia ha premuto prima degli altri due. Al televoto sono finiti Grazia, Giulia, Francesco e Bena.