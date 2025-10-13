Grande Fratello: Giulio, Omer e Jonas un bluff! Affondi e Ventura li sfotte

Si parte stasera dalla rissa sfiorata al Grande Fratello 2025, quella tra Omer Benabdallah e Jonas Pepe. Simona Ventura dà così inizio a un confronto faccia a faccia tra i due concorrenti, che ormai si sono schierati uno contro l’altro. Il modello ribadisce di non essersi mai trovato in sintonia con il coinquilino. Omar conferma che da parte sua è la stessa cosa, ma ci tiene a precisare di vergognarsi per ciò che è accaduto.

Floriana Secondi in studio decide di intervenire e così finalmente gli opinionisti entrano in gioco. Ma non va come sperato. Infatti, alla fine, la speranza di accendere l’interesse intorno a ciò che è accaduto. I due gieffini riescono subito a placare le tensioni, mettendo fine alla speranza di assistere a un vero confronto dopo il video della rissa sfiorata che tanto ha fatto discutere in questi giorni.

Floriana non le manda a dire e difende Omer, scagliandosi contro Jonas stasera al Grande Fratello:

“Hai cominciato tu. Lui stava al forno. Io non lo so se te la sei cercata, ma sei saccente, uno che pensa di sapere tutto. Non conta aver letto tanti libri. Omar fa difficoltà con la lingua. Secondo me sei invidioso. Sono Floriana e mi prendo la responsabilità”

Nessuno probabilmente vorrebbe assistere a uno scontro super acceso in diretta, nella puntata in onda il 13 ottobre 2025. Ma, certamente, dopo tutte le tensioni create sembra tutto un bluff. Fa piacere vederli riappacificati, ma almeno questa rivalità tra i due avrebbe potuto accendere l’interesse del pubblico. Eppure niente, Omer addirittura difende Jonas andando contro Floriana: “Dopo che ci siamo litigati, ho scoperto che è una persona meravigliosa”.

Subito dopo, il modello chiede scusa per quanto accaduto. Simona Ventura mostra tutta la sua amarezza in ciò che sta vedendo. Dopo tante offese, scontri e parole abbastanza pesanti, durante la diretta della puntata sono tutti degli angeli. Floriana continua il suo attacco contro Jonas, quando gli fa notare che più volte ha detto nella Casa che Omer non sarebbe portato a essere un concorrente in questo genere di reality.

“Ma chi lo stabilisce che non è portato a stare nella Casa? Tu o il pubblico scusa?!”, tuona l’opinionista, ricevendo l’applauso del pubblico. Ascanio, invece, si scaglia contro Omer, per le affermazioni fatte subito dopo il litigio con Jonas: “Omer nessun maschio si comporterebbe così. Non so quale maschio tu frequenti ma ti assicuro che l’uomo vero non fa questo”. Intanto, Super Simo se la ride di fronte alle reazioni dei due gieffini e li demolisce così: “Dopo questo shampoo tornatevene in salone”. La conduttrice, però, non si ferma.

Dà la parola a Giulio Carotenuto, nella speranza di avere qualche colpo di scena almeno da lui, visto che ha offeso Omer in tutti i modi nei giorni scorsi. Eppure quando Benabdallah e Pepe tornano in salotto, il dentista è il primo ad alzarsi per abbracciare entrambi. Ridendo la Ventura, quasi prendendolo in giro, chiede a Giulio: “Ma tu gli hai dato del cafone e poi lo abbracci?”. Mentre il dentista, presente al televoto proprio con Omer, tenta di giustificarsi, ci pensa Ascanio a dargli il colpo di grazia: “Riconfermo il para**lo”.